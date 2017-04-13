焦点：铜废料库存减少 将有助于缩减铜市正价差

路透伦敦4月12日 - 中国的铜需求出现季节性走强，且铜废料库存下降，料将使现货铜相对于三个月期铜合约的贴水在本周触及四年高位后缩窄。

现货铜对伦敦金属交易所三个月期铜的正价差本月跳涨至每吨35.25美元，追平2013年6月时达到的高点。该正价差周二收报27.25美元，1月时仅为3美元。

“随着第二季的实货买盘即将到来，正价差将会缩小，”法国兴业银行分析师Robin Bhar说。“铜价上涨是因为人们担心供应中断，可以看到全球交易商在卖出库存，其中很大一部分可能已经交付。”

中国是全球最大的铜消费国，今年全球铜需求估计超过2,300万吨，中国占到将近一半。通常中国第二季需求会上升，因在即将到来的夏季数月里，建筑和工业活动会更趋活跃。

带动废铜交易商释出库存的，是指标期铜价格上涨，指标三个月期铜价格2月份升至6,200美元以上的2015年3月以来最高，且自去年11月以来涨幅近30%。

花旗分析师David Wilson预计，今年废铜供应将比2016年增加100万吨，远超过因矿山生产受扰造成约38.5万吨的产出减少。

“随着商家的废铜库存下降，我们预期下半年废铜流入市场的速度会慢下来。”Wilson并称，生产受扰今年可能造成产量减少约7%。

这高于分析师通常预设的5%。

导致生产受扰的包括必和必拓(BLT.L) (BHP.AX)位于智利的全球最大铜矿Escondida，以及秘鲁的Cerro Verde CVE.L铜矿罢工。

印尼方面，美国自由港麦克默伦铜金矿公司(FCX.N)位于巴布亚新几内亚的Grasberg矿场产量下滑，此前印尼政府为了振兴国内冶炼行业，在1月12日实施禁止铜精矿出口。

这些问题给人一种供应遭遇瓶颈和短缺的印象。然而，欧洲最大铜企Aurubis(NAFG.DE)在一新闻稿中称，炼厂并不缺精矿。

“官方仓储系统中突然出现大量阴极铜，”该公司称。

LME许可的仓库3月上半月铜库存增加逾70%到34万吨以上，但从那时以来库存水位下降超过30%到不足26万吨。预计未来三个月随着需求进一步增强，库存将进一步下降。

图表： tmsnrt.rs/2p8oRGA (完)