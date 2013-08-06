全球金属：中国潜在铜需求强劲，可能出乎空头预料

标题新闻：美驻联合国大使黑利称对叙导弹袭击有节制并“完全有理由”，已做好进一步行动准备
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如果中国的铜需求积聚动能，而且需求强劲程度令市场感到震惊，那么可能会引发强烈的空头回补。
“未平仓合约保持在高位，意味着一旦引发，将可能出现更为持久的空头回补，”Standard Bank的分析师Leon Westgate在一份报告中指出。
**价差收紧**
上海期货交易商的近月合约相对于远月合约存在溢价，表明现货需求更为强劲。而在LME，铜价在7月初曾短暂进入逆价差，为八个月来首见。
交易商表示，许多仓位集中于9月和10月到期合约，如果投资者寻求展期，那么就可能出现逼仓。
空头在凭借供应增多来施压市场，因新矿提升产量且原有矿山产出增加。世界最大铜矿Escondida在截至6月底的2013财年度铜产出大增28%。
“铜矿供应显然有了好转...但其导致市场供过于求所需时间可能要长于目前人们的预期，”Natixis大宗商品研究主管Nic Brown说。
Berry称铜价的任何升势都不会延续太久，因中国民间库存增加且铜矿供应升高都将在今年稍后让市场承压。(完) (编译 杜明霞/王冠中/石冠兰 审校 张涛)
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路透米兰4月7日 - 欧洲股市周五收盘小升，逆转了稍早的跌势，因石油类股攀升，此前美国对叙利亚发动导弹袭击，油价急升至一个月高位。
路透伦敦4月7日 - 伦敦期铜价格周五下跌，美国对叙利亚发动导弹袭击，引发投资者撤出较高风险的资产，且中国钢铁期货遭抛售，录得两个月来最大跌幅，波及工业金属市场。