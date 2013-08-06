全球金属：中国潜在铜需求强劲，可能出乎空头预料

如果中国的铜需求积聚动能，而且需求强劲程度令市场感到震惊，那么可能会引发强烈的空头回补。

“未平仓合约保持在高位，意味着一旦引发，将可能出现更为持久的空头回补，”Standard Bank的分析师Leon Westgate在一份报告中指出。

**价差收紧**

上海期货交易商的近月合约相对于远月合约存在溢价，表明现货需求更为强劲。而在LME，铜价在7月初曾短暂进入逆价差，为八个月来首见。

交易商表示，许多仓位集中于9月和10月到期合约，如果投资者寻求展期，那么就可能出现逼仓。

空头在凭借供应增多来施压市场，因新矿提升产量且原有矿山产出增加。世界最大铜矿Escondida在截至6月底的2013财年度铜产出大增28%。

“铜矿供应显然有了好转...但其导致市场供过于求所需时间可能要长于目前人们的预期，”Natixis大宗商品研究主管Nic Brown说。

Berry称铜价的任何升势都不会延续太久，因中国民间库存增加且铜矿供应升高都将在今年稍后让市场承压。(完) (编译 杜明霞/王冠中/石冠兰 审校 张涛)