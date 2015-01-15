《热点透视》铜市重挫直戳全球经济痛脚 或是股市暴跌前兆

撰稿 Edward Hadas;编译 许娜

路透伦敦1月14日 - 金融资产价格每日剧烈波动令人兴奋，有时还意义重大。铜价在1月14日早盘重挫，反映出全球经济疲弱，以及全球通胀放缓的影响力。

在此轮跌势的推动下，伦敦六家最大的上市矿企市值蒸发了6%，分析师竞相探寻背后的原因。几乎可以肯定的是，一些纯粹的技术面因素在其中发挥了作用。例如，价格图表上一条关键技术线可能已被突破，而这或许会促使部分把铜用作准货币的中资企业进行人民币汇率投机操作。

基本面的影响更大。一方面，铜价受到供应状况的支撑。巴克莱和Bernstein的分析师均预计今年铜市供应吃紧，而且明年将更加紧张。许多扩产计划都被推后，大型新矿寥寥无几。巴克莱认为，周三的价格已经足够低了，总产量的7%甚至都无法收回运营成本。

另一方面，全球最大铜市场--中国的建筑活动减少，使得该国铜需求出现放缓迹象，动摇了投资者和交易商的信心。目前还没有迹象显示，其它地区的经济增长能够强劲到足以弥补这部分缺口。

铜价下跌还表明，铜市也未能免受全球通胀放缓大潮的冲击。在这股浪潮下，大多数国家的薪资和物价增速放缓，公债收益率下挫，油价近期更是暴跌。如果铜价就此一蹶不振，那就表明，在当今通胀放缓的大环境下，即便供需基本平衡，也不能保证价格不会下跌。

股市是最后一座堡垒。MSCI明晟全球指数较7月所及纪录高位下跌不到5%。但全球许多股市都很脆弱。大宗商品市场哀鸿一片，几乎所有资产都在下跌让金融业务举步维艰，同时经济增长亦令人失望。此外，通胀放缓意识升温，可能让投资者更加关注价格。铜市暴跌或许是股市重挫的前兆。(完)

(译文审校 王颖/徐文焰)

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