焦点：供应短缺预期令铜资产成为香饽饽

路透伦敦3月10日 - 未来数年全球或出现铜缺口的预期，使得铜矿的价值成为焦点，私募股权投资公司、贸易公司和矿业公司纷纷出动寻找潜在目标。

近期住友金属矿山(5713.T)以10亿美元又买入美国自由港麦克默伦铜金矿公司(FCX.N)莫伦西矿(Morenci mine)的13%股份，凸显出市场对高质量铜资产的强烈兴趣。

周四稍早，瑞典采矿冶炼集团Boliden(BOL.ST)达成了以7.12亿美元现金代价收购芬兰北部Kevitsa矿的协议。

“铜成了最受追捧的大宗商品，现在是购买铜资产的大好时机，当前这个十年结束时会出现明显的铜供应缺口，”基金公司Carmignac的商品分析师Simon Lovat称。

由于很多情况都可能改变，想要做出两年以上的预期并不容易，但还是有一些预期存在。德意志银行分析师预计，今明两年可能会出现少量供应过剩，2018年出现供应短缺280,000吨，2019年和2020年分别短缺350,000吨和280,000吨。

问题主要在供应面，其中部分应归因于智利这个全球最大的产铜国，近年来该国的铜产量出现了下滑。

智利去年的铜产量为576万吨，约为全球总产量的25%，由于矿石品位下降，加上矿业和电力行业投资不足，预计该国铜产量将进一步下降。

在全球其他地方，铜矿品位也已今非昔比，虽然在2002-2011年期间，铜价从每吨1,500美元飙升至10,000美元上方，但这期间并没有发现新的、能改变行业格局的大型铜矿储备。

供应短缺的可能性吸引了大家的注意。

“日本大型贸易公司在国内和国际市场进行大宗商品交易。他们还一直在增加矿业曝险部位，”Norton Rose Fulbright的企业、并购和证券负责人Raj Karia说。

“贸易公司总体而言应该寻求收购资产，以便将交易业务和持有的资产整合在一起。有大量私募股权投资基金想进入矿业，一些人估计全球范围内规模约为100亿美元。”

数据供应商Preqin显示，关注矿业的私募股权投资公司包括Madison Dearborn、Denham Capital Management、KKR、Apollo Global Management、Resource Capital Funds和Orion Resource Partners。

银行业消息人士说，在潜在矿业并购交易的参与者中，私募股权基金平均占到50%以上。一位银行界人士说：“他们参与其中，万一交易失败，他们就可以以很低的成本将这些资产收入囊中。”

有来宝集团、TPG资本、主权财富基金和退休金投资者支持的矿业公司--X2 Resources也参与角逐。

力拓执行长沃尔什(Sam Walsh)上个月表示，其团队正在留意高等级资产，尤其是铜矿方面。

矿企South32(S32.AX)近来亦加入愿意进行收购的矿商行列。“鉴于供需基本面，铜矿显然很有吸引力，”该公司总经理Graham Kerr在2月时表示。

“还有中国，他们对铜有需求，必须进口铜，”一位银行界消息人士说。

求售的铜矿包括嘉能可(GLEN.L)位于智利的Lomas Bayas铜矿及澳洲Cobar铜矿。

但整体而言，虽有许多矿业资产待价而沽，但其中铜矿不多。因此，焦点将益发转向First Quantum (FM.TO)和Central Asia Metals (CAML.L)等生产成本低的较小型铜矿商。

“好的铜矿是令人无法抗拒的投资，因为这样的资产正在减少，”安联环球投资英国股票组合经理Matthew Tillett称，他近来买入上述这两家公司股票。(完)