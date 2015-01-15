焦点：今年铜供给将大幅过剩？矿企减产迫使市场重新省思

路透伦敦1月14日 - 各界先前普遍预期全球铜将供给过剩，进而推低铜价，如今铜矿产量削减则令人对此愈发感到质疑，而铜产量缩减则可望支撑市场反弹。

外界预计2015年铜将供过于求，再加上油价挫跌，均将铜价掼压至五年半低位。

但几家矿企调降2015年铜产预估--主要受到地缘及技术因素影响，如今调降今年全球产出的分析师们则发布新的预估数据。

部份分析师甚至一反供过于求的预估，反倒预测将出现供给不足的局面。

“在数家矿企宣布减产后，市场不会像我们原先所料想般出现供应过剩，”麦格理基本金属分析师Vivienne Lloyd表示。“我们预计今年市况将相当均衡。”

对中国经济成长的顾虑，也令铜价承压，铜经常被视为经济景气先行指标，因为铜的用途广泛，从建筑业到消费性产品都需使用。中国铜消耗占全球40%。

不过部分分析师表示，今年中国房地产如果出现任何回升，都可能提振铜的需求，进一步消耗全球供应过剩的情况。

路透10月对分析师进行的调查预估，今年全球供应过剩的数量将高达35万吨，远高于2014年预估的9.43万吨。

花旗分析师David Wilson表示，从那时起，力拓便将2005年公司美国Kennecott矿场的产量预估下调约10万吨，必和必拓也将公司位于智利Escondida全球最大矿场的产量预估调降约15万吨。

Wilson在一份报告中表示，嘉能可(GLEN.L)已将该公司位于阿根廷Alumbrera矿场的产量预估调降5万吨。

“我们预期赞比亚与刚果民主共和国迟来的雨季，对这两个地区的露天铜矿场的开采作业，会有严重负面冲击。”

**中国房地产**

分析师目前更加严格看待这些数据。

麦格理银行目前预估2015年铜供过于求的数量为9.8万吨，自10月铜产量预估删减以来，估值已大砍超过30万吨。

花旗的Wilson表示，2014年分析师不得不下调矿场供应的增长预估，这番景象可能在今年重现。

“如果今年预估同样被下调，同时矿场供应增幅控制在3%左右，那么我们认为，铜市供应过剩还是很遥远的事情。”

咨询机构Capital Economics的资深大宗商品分析师Caroline Bain曾预计，2015年铜市供应将出现3万吨缺口。

“我们最初(在前几年)跟其他人的产量预估一致，之后就不得不下修，我们认为今年一开始情况就不乐观，希望没事，”她称。

“对于今年供应的强劲程度，我们一直十分谨慎，只是因为过去几年的情况实在太糟，”Bain补充道。

中银国际大宗商品市场策略主管付晓表示，中国的需求强于预期也会减轻供应过剩的局面。

她还表示，下半年可能是关键，到时可以知道房地产市场是温和复苏，还是继续下滑，这是决定铜市供应过剩程度的关键因素。

她认为中国补充库存的趋势可能会很强，而市场上许多人可能低估了这一情况。

铜价周三重挫逾8%，受累于油价大跌，以及世界银行下调经济增长预估引发全球经济忧虑。

油价走势拖累铜价，因为部分投资者认为，原油大跌暗示全球经济疲弱。(完)

(编译 龚芳/陈宗琦/许娜；审校 孙茉莉/郑茵)

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