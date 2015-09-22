分析：铜市有望重现2003年供应面冲击 嘉能可关闭矿场或推升铜价

路透纽约9月22日 - 随着铜矿商因铜价大跌而开始削减支出并关闭矿场，那些分析铜矿市场的专家突然感到更多欣慰。

专家们认为有可能重现2003年的情况，当时全球最大的铜矿商智利国家铜业公司(Codelco)储备了20万吨的铜矿，为市场带来供应冲击，不久后即推动铜价回升。

这次，大家的希望则是放在嘉能可(GLEN.L)本月稍早宣布的消息。嘉能可采取全面性的策略，包括计划在未来18个月关闭位于赞比亚(尚比亚)和刚果的两座大型高成本铜矿场，藉此来提高现金仓位并削减支出。关闭矿场将使该公司的产量减少40万吨，并让市场上的全球供应量减少约2%。

对嘉能可执行长格拉森博格来说，该计划有助于安抚股东对约300亿美元债务的担忧，因在中国大宗商品需求放缓疑虑下，该公司从铜到煤等主要产品的价格跌至六年低位。嘉能可股价因减产消息而跳涨7%，不过之后股价再度承压，上周来到纪录低位。今年迄今股价跌幅高达60%。

对坐困愁城的铜市来说，这是铜价一年颓势以来，首次出现重大的供应面冲击。分析师和其他专家们表示，铜价有望因此展开长期且缓慢的回升。

工行控股标准银行的分析师Leon Westgate表示，与2008年金融危机导致的铜价大跌相比，当前市场与2002-03年期间的状况有更大的相似性。

12年前，铜价一直徘徊在14年低点附近，全球库存激增。在这种情况下，智利国家铜业公司(Codelco)在该国北部港口安托法加斯塔附近，囤积了20万吨的阴极铜。在市场环境改善之前，这些铜就放在仓库中。

**中国的情况已改变**

与2003年的对比也就仅此而已。

中国去年吞食了创纪录的940万吨铜，几乎占到全球总量的一半，而2003年仅为300万吨。过去十年中国平均年需求增长率超过10%，到今年增速大幅降至3-4%，这是铜价近期重挫的一个主要原因。

按理说，2003年的铜市要比现在更加疲弱。150万吨的全球库存是当前库存水平的三倍，每吨约1,300美元的价格是目前价格的四分之一左右。

与智利国家铜业公司相比，嘉能可或许会发现计划实施起来更困难，其计划威胁到赞比亚和刚果民主共和国的就业。但12年前的事件表明，重大的供应冲击可能正是遏制价格下跌所需要的，最终有助于价格回升。

花旗分析师David Wilson指出，当嘉能可等生产方表示他们能对疲弱价格做出积极应对时，打算从宏观事件中寻找交投线索要慎重。“产量增速下降与铜价之间的关联存在明显错位，但这种情况会持续多久呢？”他说。

**铜供应将出现短缺**

2003年时，部分铜矿停工，外加主要铜购买国中国的经济腾飞，智利国家铜业公司(Codelco)采取的行动挽救了铜市，使之避免了长期下行的命运。

2005年那年，铜价已涨了逾一倍至每桶3,000美元上方，全球铜库存大降至区区10万吨，铜市处于即将走向荣景的初期阵痛阶段，后来铜价在2010年涨到了接近每吨10,000美元。

这次，鲜有分析师预期铜价会反弹到那个高度，也几乎没有看到显示中国需求明显反弹的迹象，但嘉能可关闭铜矿，预计将使同时明年出现小幅的供应短缺，工行控股标准银行的Westgate如是说。

中国工商银行和花旗银行预测，今年由于断电、罢工、洪涝灾害，以及从赞比亚到智利等地铜厂商的铜矿品级下降，铜矿年供应料减少150万吨。

花旗的Wilson说，新减产措施和需求企稳，有可能推动铜价在第四季度涨向每吨5,700美元。那将比现在每吨5,270美元的价位高8%，铜价一年前约为7,000美元。

若出现其他的意外供给冲击，或中国政府准备加大对高耗铜行业支出的迹象，可能都会触发更大的一轮铜价涨势并持续到明年。

Westgate说道：“与那时相比市场已经趋紧。不需要再有太大的需求了，因为市场已经趋紧了。”

上周四受智利大地震影响，铜价涨至两个月高点。这次地震迫使智利国家铜业公司(Codelco)和同业Antofagasta (ANTO.L)不得不暂时关闭两家大型铜矿，从而引发供给中断的担忧。但随着矿场恢复运作，以及对中国需求忧虑挥之不去，这些涨幅随之蒸发。

**鲜有先例**

近期很少有整个矿山或炼厂关闭的例子，因生产商更希望透过搁置扩张计划或开采更高品级矿山来削减成本。上月底，美国自由港麦克默伦铜金矿公司(FCX.N)宣布关闭旗下一小型美国铜矿，是最大的一家忍痛关停部分业务的矿商；欧洲第二大铜生产商、波兰的KGHMKGH.WA周一也宣布，将暂停旗下McCreedy West的铜矿生产。这两个铜矿的合计年产量不到50,000吨。

上次铜价跌到这么低的水平是在2008年，当时的跌势迅疾惨烈--在雷曼兄弟破产后的数月之内，铜价腰斩一半以上至不到每吨3,000美元。但那次大跌相对来说时间不长，2009年初中国进场狂扫货，给价格提供了支撑，恢复了市场信心。

位于圣地亚哥的采矿业咨询公司Plusmining执行理事Juan Carlos Guajardo说道：“2008年时的人气并没有现在这么消极，因当时中国宣布了一连串经济措施，激发了市场信心。”(完)