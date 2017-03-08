全球矿业：亚洲现货铜精矿加工费降至四年最低，因矿石供应减少

路透墨尔本3月8日 - 亚洲现货铜精矿加工费已经降至四年最低，因为位于智利和印尼的全球最大的两座矿山停工时间比预期更长，而且未来一个月产量可能进一步下降。

据一家炼厂和一名贸易消息人士，3月和4月运往中国的铜精矿粗炼加工费和精炼加工费(TC/RCs)已经分别降至大约70美元/吨和7美分/磅。

根据金属和矿业咨询公司CRU的数据，这是自2013年4月前后以来的最低水平，较2017年时的92.50美元/吨大幅下降。当供应短缺时，炼厂通常下调加工费以争夺矿石加工业务。