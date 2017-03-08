全球矿业：亚洲现货铜精矿加工费降至四年最低，因矿石供应减少

国际油市：亚洲燃料油裂解价差上涨，扭转此前三天连续跌势
路透数据显示，6月180-cst燃料油较迪拜原油的裂解价差从周二的每桶贴水3.96美元，缩窄至每桶贴水3.23美元。上周四，其贴水幅度为四个月来最窄，为每桶贴水2.74美元。
路透墨尔本3月8日 - 亚洲现货铜精矿加工费已经降至四年最低，因为位于智利和印尼的全球最大的两座矿山停工时间比预期更长，而且未来一个月产量可能进一步下降。
据一家炼厂和一名贸易消息人士，3月和4月运往中国的铜精矿粗炼加工费和精炼加工费(TC/RCs)已经分别降至大约70美元/吨和7美分/磅。
根据金属和矿业咨询公司CRU的数据，这是自2013年4月前后以来的最低水平，较2017年时的92.50美元/吨大幅下降。当供应短缺时，炼厂通常下调加工费以争夺矿石加工业务。
由于加工费下滑，中国、印度和日本等国铜精矿库存较低的炼厂面临利润萎缩的问题。分析师和炼厂消息人士称，中国一些炼厂已经提前开始检修，以挺过这段时间。(完) (编译 李春喜 审校 许娜)
路透数据显示，6月180-cst燃料油较迪拜原油的裂解价差从周二的每桶贴水3.96美元，缩窄至每桶贴水3.23美元。上周四，其贴水幅度为四个月来最窄，为每桶贴水2.74美元。
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