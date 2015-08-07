全球金属：铜供应紧俏之势加剧，或为后市涨价埋下伏笔

“那些“典型的”供应干扰因素异常之多，此外价格也已降到让主要矿商考虑减产并削减未来支出的水平，”ICBC Standard Bank分析师Leon Westgate称。

“铜市正在为将来的供应短缺以及价格大幅上扬打伏笔，接近年底时就会初露端倪。”

伦敦金属交易所(LME)指标期铜 本周触及六年低位5,142美元，因中国作为主要的铜消费国，需求情况令人忧虑，同时亦是因为美元上涨。

美元强势的是受美国联邦储备理事会(美联储/FED)升息预期推动。

“中国经济放缓的担忧似乎主要出现在美国和英国的基金当中。亚洲企业对此却出乎意料地并不担心，”花旗分析师David Wilson称。