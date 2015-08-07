全球金属：铜供应紧俏之势加剧，或为后市涨价埋下伏笔

纽约期市：可可期货下跌，因北美第四季碾压数据不及预期
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
“那些“典型的”供应干扰因素异常之多，此外价格也已降到让主要矿商考虑减产并削减未来支出的水平，”ICBC Standard Bank分析师Leon Westgate称。
“铜市正在为将来的供应短缺以及价格大幅上扬打伏笔，接近年底时就会初露端倪。”
伦敦金属交易所(LME)指标期铜 本周触及六年低位5,142美元，因中国作为主要的铜消费国，需求情况令人忧虑，同时亦是因为美元上涨。
美元强势的是受美国联邦储备理事会(美联储/FED)升息预期推动。
“中国经济放缓的担忧似乎主要出现在美国和英国的基金当中。亚洲企业对此却出乎意料地并不担心，”花旗分析师David Wilson称。
“美国升息一事明朗之后，市场才会开始考虑与铜有关的具体问题，而现在，这些问题都被忽略。”(完) (编译 李爽/王丽鑫 审校 杜明霞/郑茵)
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
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“看似没有什么能推动市场走势的，”TJM Brokerage外汇联合负责人Richard Scalone称，“整体上，我们看见美元对近期的一些涨幅进行巩固，类似于...美联储2015年升息后去年初出现的巩固。”