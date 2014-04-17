铜矿商眼中的盲点：中国铜融资交易解除

* “热钱”流入部分受融资交易推动--高盛

* 融资交易至多锁定100万吨铜--分析师

* 人民币下跌使得这些交易不划算

路透伦敦4月16日 - 全球主要矿企上周齐聚智利，对于已经锁定大量金属的中国铜融资交易解除的疑虑，他们显得不屑一顾。

可以肯定的是，这些交易无疑将很快解除，向市场释出大量金属。这些交易锁定高达100万吨铜。

但有迹象显示，中国正在关注这个浑浊但获利颇丰的行业，而且之前造就这种局面的经济形势正在发生变化。参加智利铜与矿业研究中心(CESCO)/英国大宗商品研究机构CRU圣地亚哥年度会议的金属行业人士私下里的沟通显露出一丝不安的痕迹。

中国3月首笔企业债违约打击铜价大跌，因为在即便是高收益的债券也被认为拥有隐性政府担保的市场中，投资者担心违约事件暗示着对信贷风险进行重新评估。

此后金属价格出现温和反弹，但这一事件凸显出铜市对中国的依赖。中国占全球铜需求的40%以上。

高盛分析师Max Layton在圣地亚哥表示，去年中国的“热钱”流入占中国货币供应增幅的三分之一。热钱流入中国主要受商品融资交易和黑市活动推动。

“因此，中国货币供应增长有很大一部分...实际上由于铜、黄金、大豆、铁矿石和其他商品的廉价海外融资输入，”他说。

每年中国进口约500万吨铜。3月进口比2月增长10.8%至42万吨。

融资交易中铜作为担保品的具体吨位没有统计数据，而分析师的估计区间介于25万至100万吨。Layton认为约为60万吨。

在典型的铜融资交易中，进口商将铜的几乎全部人民币计价作为存款，换取银行开立信用证。进口商然后在国内市场卖出这些铜，钱用来从事房地产等其他投资。

进口商还可以敲定对冲交易，将铜放在中国保税仓库或海外，从外资银行换取贷款。

“这不在政府的掌控之下，对货币供应增长能造成很大影响。这正是政府不大可能允许其无限期继续下去的原因之一，”Layton说。

不过，中国政府同样可能不希望这种融资交易迅速解除，理由一样，因这会大举缩减货币供应量增长。

**货币供应增速放慢**

周二的数据显示，中国3月末广义货币供应量(M2)同比增速为逾十年来最慢，进一步表明经济动能走软。分析师表示，人民币贬值似乎导致资本流入及外汇储备增长放缓。

人民币兑美元第一季累计下跌约2.7%，几乎抹去了去年的全部涨幅。

汇市交易员和分析师称，中国央行借助人民币大幅贬值来警示风险，并打压投机活动。

自2005年汇改至今，在强劲资本流入等因素支撑下，人民币已经上涨33%，有利于投资者的融资交易。只要他们进口铜，就可以赚取人民币升值的好处。

“融资交易仍然有利可图，因为仍然可以从中国人民币利率高于美元利率的利差获利，”汤森路透GFMS资深分析师Rob Smith指出。

“我们不认为这些融资会瓦解或是大量解除。但我们接下来可能会看到的大概是融资交易减少。”

人民币贬值，也是这些融资交易可能最终解除的原因之一。

中国人行在2月及3月突然出手打击作多人民币的投机客，引导人民币净贬2.54%，为1994年设立国内汇市以来最大两个月跌幅。

“之前所看到的(融资交易)迅速增势，将会放缓，人民币贬值造成这些交易的资金成本提高很多，”麦格理分析师Colin Hamilton指出。

整体而言，Hamilton不认为融资交易会崩盘，但他承认，这对矿产商是一大隐忧，因为这不是他们所能控制的。

根据高盛数据，中国以大宗商品作为担保品的贷款余额高达1,600亿美元，相当于短期外汇贷款的31%左右。

由于中国当局收紧信贷管道，过去几周中国买家已有约3亿美元的大豆进口合同违约。

不过目前而言，铜价疲软、铜供应过剩日增、以及需求乏力，是矿产商最担心的事。

“还有别的事情远比融资交易更令我担心，”一大型矿商主管在上周智利圣地牙哥会议场边表示。“不过我绝对会开始关心融资交易。”(完)

(编译 李爽/王兴亚/蔡美珍；审校 王洋/张明钧)

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