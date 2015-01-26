江西鹰潭建成内地首个铜期货交割仓库--报载

中国证交会称督导部分券商资管业务自查非新要求 未造成市场影响
路透北京5月5日 - 中国证监会周五称，近日有关证监局督导部分证券公司对照法规要求开展资管业务自查，是前期监管工作的延续，并非新增要求。相关规范行为有序进行，未对市场造成影响。
路透北京1月26日 - 中国人民日报周一报导称，由上海期货交易所批准设立的内地首个铜期货交割仓库在江西鹰潭建成并投入运营。
报导称，据测算从大冶、昆明等产地运送电解铜到鹰潭，相对上海而言，公路运输里程平均可缩短537公里，每吨运费成本平均可降低150元；铁路运输里程平均缩短635公里，每吨运费成本平均可降低80元。
鹰潭作为国内电解铜的主要生产区和集中消费区，铜期货交割仓库不仅可以降低当地企业物流成本，解决企业购铜难、买铜贵问题，而且发挥期货交割仓库配置资源的功能，加快铜期货与现货市场联动，推动当地铜产业集群发展。（完）
(发稿 李文科; 审校 杨淑祯)
路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。
路透北京5月5日 - 中国证监会周五称，近日有关证监局督导部分证券公司对照法规要求开展资管业务自查，是前期监管工作的延续，并非新增要求。相关规范行为有序进行，未对市场造成影响。
路透北京5月5日 - 中国国家发展和改革委员会周五发布通知，为切实减轻企业负担，对以企业为缴费主体的各类经营服务性收费进行清理规范，大幅减少政府定价管理的涉企经营服务性收费，降低部分保留项目的收费标准。
路透北京5月5日 - 中国保监会周五称，安邦人寿近期报送的“安邦长寿安享5号年金保险”规避中短存续期产品的有关监管规定，扰乱市场秩序，禁止其自今日起的三个月内申报新产品，并立即停止使用上述产品。