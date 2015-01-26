江西鹰潭建成内地首个铜期货交割仓库--报载

路透北京1月26日 - 中国人民日报周一报导称，由上海期货交易所批准设立的内地首个铜期货交割仓库在江西鹰潭建成并投入运营。

报导称，据测算从大冶、昆明等产地运送电解铜到鹰潭，相对上海而言，公路运输里程平均可缩短537公里，每吨运费成本平均可降低150元；铁路运输里程平均缩短635公里，每吨运费成本平均可降低80元。

鹰潭作为国内电解铜的主要生产区和集中消费区，铜期货交割仓库不仅可以降低当地企业物流成本，解决企业购铜难、买铜贵问题，而且发挥期货交割仓库配置资源的功能，加快铜期货与现货市场联动，推动当地铜产业集群发展。（完）

(发稿 李文科; 审校 杨淑祯)

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