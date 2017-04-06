焦点：铜业最冷寒冬已过 但恢复仍需时日

路透圣地亚哥4月5日 - 业界高管本周在全球最大产铜国智利召开的会议上表示，在铜价暴跌导致生产商减产后，铜业将逐渐走出危机模式，但预期最初的恢复会比较缓慢。

“虽然期盼新一轮价格高涨还太早，但市场看上去已经度过了最糟糕时期，”智利矿业部长Aurora Williams在会上表示。

在智利圣地亚哥举行的英国商品研究所(CRU)全球铜业会议(World Copper Conference)上，从极度谨慎到看好铜市，各路观点百花齐放，但总体氛围比近些年乐观。多数与会代表认为，缺少新项目以及中国需求巨大等基本面因素或将提振铜价。

全球第二大铜生产商--智利国家铜业公司(Codelco)[COBRE.UL]董事长Oscar Landerretche告诉路透，市场中大多数人认为，铜价在未来两三年将主要落在每磅3美元左右。

三个月期铜周三交投于每磅2.70美元左右，较2016年初时触及的低点累计上涨约27%，但仍远低于2011年牛市时期的峰值4.50美元。

力拓铜和钻石业务主管Arnaud Soirat称，新建投资项目有限、矿石品级下降以及未来几年矿场到寿关闭等因素，将对铜价构成支持。

“铜市长期基本面相当不错，我们预测新兴市场需求会进一步增长，”他并预测今年供应会出现少量短缺。

咨询公司CRU铜研究主管Vanessa Davidson称，铜价上行趋势料将持续至2021年。

“我们预测成本方面会继续承压...但铜价涨速料将超过营业成本，从而确保利润率增长，”她说道。

不过，有些人认为存在谨慎看法也符合常理。

多数人称，美国总统特朗普的政府增加基建支出，将对铜行业有利，但贸易保护主义增强则会伤害全球贸易。

Landerretche说，上一个超周期是个“例外”，并称基本没有出现像中国进入全球经济这类划时代变化来提振铜价的迹象。

“我不认为企业将重新出现疯狂投资，”他说，“他们已遭到重创...他们会再度开始投资，但会谨慎得多。”

Southern Copper (SCCO.N)的执行长Oscar Gonzalez说，高企的库存以及依然疲软的中国消费对铜价构成拖累，这意味着今年不太可能出现铜短缺。

其他人士警告称，大量废铜供应可能会抑制铜价。

但废铜行业资深人士Michael Lion说，他对此不是那么肯定。他并称，日趋成熟的中国经济将继续需要大量铜，废铜供应也比过去更透明。

“如果人们认为有大量废铜将会入市填补供应缺口，我认为这事不会那么快就发生，”他说。

铜行业图表：tmsnrt.rs/1T6gJyl

铜行业超周期的负面影响图表：tmsnrt.rs/2navlV2

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