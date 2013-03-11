《HOME专栏》铜市迅速转为过剩颇有玄机

(本文作者是路透专栏撰稿人,以下内容仅代表其个人观点)

撰稿 Andy Home； 编译 丁琦/张荻

路透伦敦3月11日 - 现在周围肯定有不少铜。

在经历多年的机构性短缺之后，市场似乎充斥了大量的铜，伦敦金属交易所(LME)的铜库存每天都在增加。

在过去三个月内，LME、纽约商品交易所(COMEX)和上海期货交易所的总库存就增加了53%，达到706,000吨。目前处于2010年5月以来高位。

铜需求具有很强的季节性，往往因假期因素在北半球冬季减少，然而此时库存的增长态势很不同寻常。

尽管所有证据都显示铜市正发生由短缺向过剩的结构性转变，但这并非一朝一夕的过程，不可能在几周内完成。

其中无疑存在季节性和结构性驱动因素，但库存变动的步伐突然改变，主要受到扭曲因素的影响。

**表观缺口**

只有你认为先前存在短缺现象，那么从短缺到过剩的突然转变才令人意外。

国际铜业研究组织(ICSG)每月都对铜市状况进行一番统计。其最新的数据显示，市场确实在11月转向了经季节调整的过剩，但过剩幅度只有14,000吨。

根据ICSG的统计，去年前11个月，铜市缺口为427,000吨，高于2011年同期的175,000吨。

但这个数据是否反映了真实情况呢？

当你看到ICSG无法统计到的方面--未报告库存变动时，就不这样认为了。ICSG在每个月的报告中都提到这点。

这个通常只是市场统计者争论话题的因素，在去年产生了很大的影响，因为上海保税仓库中的铜库存大幅增加。

由于这部分金属出现在中国官方进口数据中，其被ICSG列入了中国“表观需求”，实际上湮没于全球消费一栏中。

但去年进口的很大一部分实际上流入了上海保税仓库。

没人知道真实的数量。保税仓库没有象三大交易所那样，有每天发布的报告可以依赖。所以ICSG不愿尝试猜测一下总量。

但我们能猜一下，保守估计上海保税仓2012年库存增加了50万至100万吨左右。

用这部分库存增长去弥补ICSG计算出的供应缺口，则发现在去年大部分时间里，市场最多是供需平衡，或实际上出现了供应过剩。

正因为上海市场外库存在上升，而市场内库存却在下降，导致ICSG认为市场存在供应缺口。

只要上海的铜库存游离在市场以外，就不会对价格构成压力，但会对本地现货升水逐步构成压力。

**市场的变化**

最近的两到三个月，上海保税仓库存流向了三大交易所，特别是LME。

LME库存自12月初以来已经上升了约23万吨。

需要特别注意的是，这些铜库存运抵的地点。

多数运往LME的三个交割地：新奥尔良、安特卫普和柔佛。

新奥尔良一直是南美铜的中转站，但其他两地以往并没有太多LME库存。

根据LME 3月5日的报告，柔佛目前登记注册的铜库存为84,450吨。自该地2004年成为LME交割以来，最大的登记库存7,275吨，仅仅在2010年2月短暂出现。

安特卫普库存达到107,950吨，所有库存都是2012年10月末以来运抵。过去10年里，安特卫普最高库存为13,275吨，出现在2009年3月。

在过去10年里，LME体系中的欧洲市场只有在2008年11月到2009年4月的六个月内，出现了一次堪比此次安特卫普库存猛增的情况。

所以，究竟发生什么事了？

市场上不少人似乎都知道，安特卫普至少有一家库存仓储营运商正在以非常诱人的价格诱因吸收铜货，升水行情在每吨80-100美元。

相较于欧洲其他地区及上海实货升水目前都是每吨50-70美元的水准，不难理解为什么过剩铜货会流向比利时。

**游戏运作模式**

所以这个现象大概还会持续一阵子，因为安特卫普其他金属等待出库的数量极多，特别是锌和铅，分别有154,200吨及50,525吨。

但这还远远比不上新奥尔良等待出仓的盛况--等待出仓的锌高达389,525吨。

而柔佛则是另一个LME"仓储大战"的主战场，以锌、镍、及铝金属快速注销仓单及反注销仓单的“柔佛洗牌”现象着称。

这三大库存据点目前占LME所有未取消仓单铜库存的近七成，同时显然我们将看到LME体系的铝及锌将有相同游戏运作模式。

这个模式的关键就在于取得难易度以及它的价格。显然，堵在等待出仓队伍里的金属，要花上更多成本才能流出。

当日后市场需要更多铜货的时候，这个操作模式就有利可图。这有一定合理的机率，因为目前业界库存偏低，同时许多铜加工厂商今年与生产商的合约订量似乎刻意压低。

LME今年4月将改变出仓规定，强制仓储业者除了“主要”金属之外，其他金属必须达到出仓最低交付量。

这会改变游戏节奏，但不会改变游戏本身。

**表面过剩**

目前LME是过剩铜货的首要流向目标，这要归功于像安特卫普那样的价格诱因，根据市场传言，其他重要据点也有类似因素。

这强化了铜市转为过剩的基本变动方向，而且因为仓储价格诱因，使得“出现”在LME体系的过剩比重更高一些。

而由于去年的显性库存下降，巩固了铜市供应短缺的题材，因此上述的强化效果又加强了一倍。

只不过，实际上总库存根本没有减少。只是堆积在市场无法精确掌握增加幅度的地方。

铜市并没有突然从短缺转为过剩。而是从表面的短缺转为表面的过剩。

别忘了，表象有时是会骗人的。(完)

(编译 丁琦/张荻/蔡美珍; 审校 高琦/艾茂林)

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