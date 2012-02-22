期铜收低 受需求忧虑及中国经济数据拖累

COMEX期铜下跌,但仍在每磅3.83美元左右获得支撑--交易商 中国2月新出口订单下降,PMI指数仍低於50--汇丰 欧元区PMI暗示该地区可能将重陷经济衰退

路透纽约/伦敦2月22日电---期铜价格周三收低,回吐前一交易日部分涨幅,因市场对中国较差的出口和制造业数据以及希腊能否执行严格改革的不确定性作出反应.

伦敦金属交易所(LME)指标期铜 CMCU3 结算价报每吨8,435美元,周二收盘价为8,449美元.

纽约商品期货交易所(COMEX)-3月合约微幅下跌,结算价报每磅3.8335美元,低於周二结算价3.8365美元,但1918GMT时小幅升至3.8445美元.

从技术上来说,铜价将在周二跌破的200日移动均线切入位3.83美元左右获得支撑,但如果铜价要升逾2月9日触及的五个月高点3.9895美元,那麽买盘动能仍需增强.

"近期高位将是一段时间内交投区间的高端,"LOGIC Advisors合伙人Bill O'Neill预测称,他建议投资者目前对铜持中立态度."昨天风险意愿较强,而今天涨势暂歇."他说.

即便如此,今年迄今铜价也因去年年底大跌後的空头回补已累计上涨了逾11%.

市场一直预期中国需求将在1月春节假期後回升,但中国的买盘一直清淡,令人担心铜价可能将大幅回调.

"中国买家并没有追高,"O'Neill称,并称上周触及近10年最高位的上海铜库存为利空信号.

初步数据显示中国2月新出口订单下滑,相比之下市场曾预期春季後该数字将会增长,同时亦出现关於欧元区债危机影响的迹象,凸显了市场的担忧.

"制造业数据的公布,并且中国下调存款准备金率暗示该国对於欧债危机影响非常担心,故市场受到拖累下滑."VTB Capital分析师Andrey Kryuchenkov称.

尽管希腊1,300亿欧元救助协议帮助减轻了短期违约的忧虑,但该国经济前景仍不乐观,因此其竭力贯彻严苛支出削减举措的过程料会受到牵制.

一份调查显示,欧元区服务业PMI本月意外下降,有关该地区经济可能面临衰退风险的担忧再起.

高盛表示,调降对大宗商品12个月回报率预估,由15%降至12%,高盛指称,因主要大宗商品在进入2012年之前已大幅上涨.

"不过,这些回报率仍然体现出,大宗商品在标准的组合配置中较其他资产超配是合理的."高盛的分析师们表示.

三个月期铝 CMAL3 收报每吨2,280美元,周二时收报2,255美元.两位参与非正式谈判的消息人士周三称,Rio Tinto Alcan RIO.AX 要求日本买家将4-6月当季支付原铝船货的升水提高至每吨132美元.

三个月期锌 CMZN3 收报每吨2,067美元,周二时收在2,028美元;期铅 CMPB3 收於每吨2,148.50 美元,周二为每吨2,117美元.

三个月期锡 CMSN3 收报每吨24,050美元,周二收报24,190美元;期镍 CMNI3 收於每吨20,100美元,周二收报20,230美元

以下为1914GMT基本金属主力合约报价:

2011年 年初迄今

最新报价 变动 涨跌% 收市价 涨跌%

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COMEX期铜 384.30 0.65 +0.17 343.60 11.85

LME期铝 2280.00 25.00 +1.11 2020.00 12.87

LME期铜 8434.00 -15.00 -0.18 7600.00 10.97

LME期铅 2148.50 31.50 +1.49 2035.00 5.58

LME期镍 20075.00 -155.00 -0.77 18710.00 7.30

LME期锡 24000.00 -190.00 -0.79 19200.00 25.00

LME期锌 2066.00 38.00 +1.87 1845.00 11.98

上海期铝 16250.00 70.00 +0.43 15845.00 2.56

上海期铜 60490.00 440.00 +0.73 55360.00 9.27

上海期锌 15825.00 45.00 +0.29 14795.00 6.96

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注: COMEX期铜报价为美分/磅,LME各合约为美元/吨,上海期货交易所合约为人民币/吨.(完)

--编译 于春红/洪曦;审校 李军

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