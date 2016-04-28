（更正）澳大利亚大堡礁北段一半珊瑚“已经死亡或濒临死亡”--科学家

路透悉尼4月20日（记者 Colin Packham） - （因英文原文错误，更正标题及内文第一段“大堡礁一半珊瑚可能‘已经死亡或濒临死亡’”说法为“大堡礁北段一半珊瑚‘已经死亡或濒临死亡‘”）

澳大利亚科学家们周三称，大堡礁只有7%未受大规模白化现象影响，北段珊瑚可能有一半被毁。

当海水温度过高时珊瑚会白化，白化会迫使珊瑚赶走活的海藻，从而钙化并变白。如果温度下降，轻微白化的珊瑚可以恢复，否则珊瑚可能死亡。

尽管近20年来较严重的厄尔尼诺现象导致问题加剧，科学家们认为气候变化才是深层原因。

“以前我们从未见过这种规模的白化。大堡礁北部看起来像是经历了10次飓风同时登陆，”澳大利亚国家珊瑚白化工作组（National Coral Bleaching Taskforce）负责人Terry Hughes教授说道。

“我们目前预计（大堡礁北段）接近50%的珊瑚已经死亡或邻近死亡，”Hughes对路透称。

“有人说最坏的时候已经过去。我们不这么认为，他们是错的，”澳大利亚环境部长亨特对记者们说道。“让大家知道这是件大事。我们很认真地对待。”

（完）