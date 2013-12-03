《文汇报》：尊重核心利益 中英合作共赢

（12月3日社评）

英国首相卡梅伦率领庞大代表团访华，分别与中国国家主席习近平、国务院总理李克强等领导人会晤。英方避免在西藏问题、香港普选问题上说三道四，与中国合力创建和平、发展、合作、共赢的双边关系，共同应对全球性挑战。

近年中英经贸合作取得惊人的成绩。双方在高科技研发与制造、大型基础设施建设及金融等领域合作，更可成为促进两国关系发展的“新引擎”。中共十八届三中全会作出全面深化改革开放的重大部署，着力转变经济发展方式，为包括英国在内的世界经济发展创造重大机遇。卡梅伦坦承：中国扩大内需，对英国是巨大商机。

昨日会晤中，习近平主席强调，双方应该登高望远，超越国情、制度和价值观差异，加深了解，相互尊重，平等相待，照顾对方重大关切和核心利益，规划好中英关系未来，推动两国合作长期健康发展。此次卡梅伦访华，标志着两国关系经历过去一年半的困难之后重回正轨。说明中英关系机遇和挑战并存，稳固中英关系的关键在于相互尊重。英国一定要尊重中国的核心利益，否则两国关系难免出现反覆。

根据《中英联合声明》规定，1997年后中国恢复对香港行使主权，英国政府不应再对香港事务指指点点。伦敦只有不干预香港普选进程，英国在香港的庞大利益才能继续得到保障。从维护中英关系大局出发，也为保障英国利益出发，英国都应该放弃偏见、加强与中国的政治互信，正确处理分歧，共同推动中英务实合作上新台阶。

注：以上的评论仅为摘要，并且不代表路透立场。

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