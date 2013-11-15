发改委称今年继续实行玉米、大豆临时收储政策

西王特钢称母公司财务状况不受齐星集团影响 风险敞口近9亿元
路透香港4月3日 - 西王特钢称，母公司西王集团资金来源充足，财务状况不受齐星集团影响，相关的风险敞口近9亿元人民币。
路透上海11月15日 -中国国家发展和改革委员会周五宣布，2013年东北地区将继续实行玉米、大豆临时收储政策。大豆收储价与去年持平。
发改委网站刊登的通知显示，玉米（国标三等）临时收储价格为：内蒙古、辽宁1.13元/斤，吉林1.12元/斤，黑龙江1.11元/斤。大豆（国标三等）临时收储价格为2.3元/斤。该价格折合为每吨4,600元。
去年东北地区的国产大豆收储价亦为每吨4,600元人民币，玉米收储价为每吨2,100-2,140元。
发改委表示，临时收储起始时间由国家有关部门根据市场情况研究确定，截止时间为2014年4月30日。(完)
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(发稿 丁琦；审校 张喜良)
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