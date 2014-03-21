美国官员称中国未来进口美国玉米或面临风险溢价

独家：巴菲特可能已经对富国银行董事会投了支持票
路透纽约4月19日 - 一名代表告诉路透，亿万富豪投资人巴菲特支持富国银行的管理层和董事会，可能已经根据富国银行管理层的授意，用自己及所管理的集团公司持有的股份投了支持票。
路透日内瓦3月20日（记者 Sarah McFarlane） - 美国农业部（USDA）官员盖尔（FredGale）周四称，在近几个月接连拒收美国转基因玉米后，中国在今后采购美国玉米时可能会面临涨价风险。
“中国必须明白，他们的做法会产生后果，”盖尔在AgResource Cereals Europe举行的活动中说。
自去年11月以来，因在入境船货中检出未经批准的由先正达（Syngenta）研发的MIR162转基因玉米，中国已经拒收了88.7万吨美国玉米。
MIR162转基因玉米已被许多国家批准进口，但尚未获得中国的批准。中国是美国玉米的第三大进口国。
“如果中国将成为有风险的客户，卖家将不得不加上风险溢价。当然，这种情况并非第一次发生，船货被拒的情况在不同商品中都有发生过，”盖尔称。
“如果他们（中国）的市场继续增长，那就需要进口，如果他们想与其他国家有贸易往来，就需要在今后成为一个行为可预见、可靠的进口商。”（完）
编译：侯雪苹 发稿：王凤昌
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