《MAGUIRE专栏》投机客玉米期货净仓位即将由空转多 值得关注

(本文作者为路透专栏作家，以下内容仅代表其个人观点)

撰稿 Gavin Maguire 编译 戴素萍/张若琪/杜明霞

路透芝加哥2月21日 -去年秋季美国农户玉米收成创史上最大，玉米期货和期权市场的空仓量也创下纪录高位，之后便逐渐减少，如今不少投机客的仓位正接近出现八个月来首次净多仓。

非商业交易商的仓位从净空仓变成净多仓，对市场人气可能产生重大影响。而在利多的种植面积预测和近期需求强劲的支撑下，玉米价格近来已攀高。

**顺势而为**

根据商品期货交易委员会(CFTC)的玉米期货持仓状况报告，今年迄今非商业性净空仓每周稳定减少，从2014年初的逾16.3万口，到最近降至约3.6万口。路透对基金活动的每日预估暗示，自最新CFTC报告公布以来，投机客持续净买入，净仓位有望在数周内由空变多。

玉米市场投机客持仓状况图表，请点选(link.reuters.com/vyq96v)

这波净买行情拉抬了玉米价格，3月玉米期货从2014年初每蒲式耳约4.23美元的低点，走升至近期的逾4.55美元。利好的出口行业需求及畜牧业和乙醇方面的消费趋势，近来帮助支撑玉米价值--即便农户卖兴大增，在一些重要国内市场损及基差。

按照这么强烈的农户卖兴，加上市场人士正加快2014年种植季开局步伐，有愈来愈多交易商怀疑玉米价格能否延续近期涨势。由于与玉米价格的密切关连，一项关键的未知因素在于，投机客的净仓位后续将如何发展。

**转多，或只是空仓减少？**

投机客近来的买盘会无止境地延续下去，使其持仓由空转多吗？抑或只是完成轧平空仓的操作，在2014年余下时间在市场上采取较中性的姿态？

玉米价格相对大型投机客净仓位相关图表：

link.reuters.com/wyq96v

2014年迄今为止，净空仓减少的主要原因是空头回补，而不是多仓增加。进入今年以来，非商业性空仓减少了27%，同期多仓增加18%。

不过，当前多仓规模仍为去年6月来最大，从季节性角度来看，则为2010年以来同期的最低水准，因此，如果投资界找到令人信服的增持理由，那么多仓还有很大增长空间。

另一方面，虽然已经较2013年高点大幅下滑，但非商业性空仓仍位于每年这个时期的高位，比去年同期水准高出约47%。

鉴于今年玉米种植面积可能减少，以及国内外的潜在需求，若价格继续上升，或者出现对未来收成的威胁，那么持有空仓的投机交易商可能变得紧张不安。

这将为进一步空头回补铺平道路，而空头回补本身将促使价格进一步上升，令人更加关注投机客的情绪转变。与2013年的严重看空心态相比，目前投机客的看法更加中性。

这种非商业买盘的动能是否会促使净空仓转为净多仓，仍尚待分晓。而且这还可能取决于需求是否保持坚挺，以及新供应是否从去年高位有所下降。

但很明显的是，投机客对玉米价格未来走向有重大发言权，因此随着2014年作物种植季临近，值得密切关注投机客持仓情况。(完)

(译文审校 张涛/艾茂林)

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