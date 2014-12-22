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中国财经 | 2014年 12月 23日 星期二 07:39 BJT

先正达称中国批准进口其生产的MIR 162转基因玉米

路透北京12月22日 - 先正达(Syngenta)SYNN.VX表示，中国监管机构已批准从该公司进口Agrisure Viptera玉米，即MIR 162转基因玉米。

先正达周一在通过电子邮件发布的声明中表示，“批准进口的产品涵盖玉米和加工后的副产品，用于食品和饲料，比如干酒糟(DDG)。”(完)

(编译 于春红; 审校 白云)

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