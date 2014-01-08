《MAGUIRE专栏》庞大玉米库存或继续打压价格 需求亦有可能强劲反弹

撰稿 Gavin Maguire

路透芝加哥1月7日 - 2014年玉米市场体检报告出炉，结果令人喜忧参半。

一方面，市场从需求强劲向供应充足阶段过渡时期整体处境艰难，在库存大幅增长的情况下，2014年价格仍有疲软的倾向。

另一方面，市场人士有可能过于关注供应增长前景，而忽视需求强劲反弹的可能性，这方面存在实质性风险。实际上，由于所有主要玉米消费企业利润率攀升，2014年需求增长可能再次成为关注的焦点，而此前的2012和2013年供应则成为主要的议题。

**针对新时期的快速调整**

2013年对所有主要作物来说是一个调整年，对玉米尤其如此。2013年末时近月玉米合约的交易价格较年初下跌近40%，这是40多年来最大的年度跌幅。

得益于大丰收，去年美国玉米库存较前年增长超过100%，这是价格大跌的罪魁祸首。进入2014年，庞大的库存依然对价格构成威胁。

但另一个同等重要的因素是，随着可再生燃料标准(RFS)能源生产目标的实现，乙醇生产行业对玉米增长的需求停滞不前。

2005至2010年间，乙醇生产商每年的需求增长都超过20%，该行业在2010-2012年成为美国玉米供需产业链中最大的消费方。

在过去的12-18个月，这个需求增长速度逐渐陷入停滞，实际上在2012/13作物年度首次较上年出现明显萎缩，因玉米价格处于纪录高位，打击了乙醇生产商的利润率。

预计2013/14作物年度乙醇产业的玉米总消费量将温和反弹，但两位数增长的时代一去不复返，随之而来的是稳定消费时期的到来。

浏览乙醇玉米消费和价格图表，请点选(link.reuters.com/wyb85v)

**供应过剩被夸大？**

加之全球库存反弹，乙醇行业向稳定需求转变已经冲击了玉米市场的整体人气，导致很多投机客准备在2014年退居场边，因为玉米供应过剩的消息目前主导市场。

不过，当前的偏空基调大多取决于南美、乌克兰和其他地区在2014年要产出大量作物，就更不用说美国的情况了。

但问题依然是围绕目前南美玉米作物的面积和质量，而且巴西尚未进行第二季safrinha玉米的种植，因此南美2014年的实际供应规模还要等上几个月才能预料。

即便南美玉米作物完成收割，还得应对恶劣的物流挑战，才会送达消费者手中；在卡车和船上一路都要与大豆抢空间。

换言之，除去目前的美国玉米，外界普遍预期的2014年将有大部分新玉米涌向全球消费者的情况，实际上还有些遥远。而且通常的天气和虫害问题仍可轻易严重影响消费者最终得到的数量规模。

与此同时，人们热衷于衡量未来一年供应过剩的程度如何，而忽视了消费强劲反弹的可能性。

美国农业部已预计未来一年全球玉米需求将攀涨7.5%，但该数据很可能证明是被低估了，因为全部主要玉米消费者的利润率微升，同时玉米价格仍然承压。

鉴于已经到达RFS燃料生产目标，且美国整体燃料需求成长乏力，乙醇生产商的需求潜力可能有限。但即便如此，美国农业部预计该国乙醇生产商将把美国玉米使用量增加逾3亿蒲式耳，折射出该行业目前强劲的利润率状况。

基于同样理由，2013/14年度牲畜饲养业的玉米使用量料较上年全年增加近10亿蒲式耳。

不过，虽然美国乙醇需求可能受到一定限制，但玉米的整体饲料需求有很大的上升空间，因为目前多数牲畜、家禽和养猪业具有强大的盈利机会。

另外，虽然玉米价格偏高且供应时断时续，导致饲养场经理被迫在最近几年分散采购饲料的成分种类，但很多经理仍会被鼓励在2014年增加玉米在饲料中的比重，因为在动物体重增加率、方便存储和运输，及广泛的可用性等方面，玉米比其他作物具有明显的优势。

如果这种情况普遍发生，那么饲料行业的整体玉米使用量将远超目前的预估；而且随着新年的展开，也将导致美国和全球玉米供需面整体收紧。

如果生产问题同时出现，那么市场人气可能快速逆转，并将为玉米价值自目前低水准反弹开路。

因此，即便在供应过剩预期热传之际，2014年玉米市场以2010年以来的最低价格起步，但市场追踪者不应忽视需求成长在未来数月重新抬头的潜力。(完)

(编译 李春喜/王翔琼；审校 艾茂林)

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