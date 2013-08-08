《Maguire专栏》玉米交易员极度看空 或预示跌势接近到头

(本文作者为路透专栏作家，以下内容仅代表其个人观点)

撰稿 Gavin Maguire/编译 隋芬/张若琪

路透芝加哥8月6日 - 每一次的熊市都有这样一个阶段，交易员和分析师竞相提出更低的价格预估。

这个阶段通常意味着市场接近底部，因为那时价格往往已经反映了严重看空的市场心态。

玉米市场可能正接近这样一个转折点，就在交易员的空仓规模飙升至历史高点之际，新一波利空的消息和作物动态也在浮现。短线的价格趋势仍明确偏向下档，但若低价格触发需求上扬，市场空头恐怕需要反思，后续跌势还能走多远。

**大举押注**

近来，非商业交易员的玉米期货和期权净空头仓位，达到了商品期货交易委员会(CFTC)自2006年开始发布其“增补”报告以来的最大。

这种净仓位趋势的一个重要推动因素是，玉米市场的庞大多头仓位一直在被稳步削减，目前降至2009年来一年中同期的最低点。大宗商品整体回报不佳，最近已经遏制对大宗商品敞口的总体偏好，而今秋创纪录丰收的前景又越发削弱了玉米的吸引力。

与此同时，非商业的空仓规模自6月初以来增长逾70%，达到高于38万口合约的历史高点，相当于19亿蒲式耳以上。

这其中超过20%是建仓于过去一个月间，因为2013年作物遇到的天气形势良好，似乎有望取得创纪录的秋季丰收。

与之同时发生的是，12月新作玉米期货的价格自2010年来首次跌破每蒲式耳5美元的心理关口，因为很多剩下的市场多头缴械，抛出又新一波卖盘。

相关图表链接：

大型投机客的玉米仓位：(link.reuters.com/syx22v)

非商业玉米空仓的季节性变化：(link.reuters.com/tyx22v)

美国乙醇业者营业利润：(link.reuters.com/qyx22v)

美国肉品业者股价与玉米价格的连动：(link.reuters.com/pyx22v )

**失去视角？**

随着多头交易员似乎放弃希望，且报告显示因终端用户降低现货玉米基差报价，农民出售2012年玉米作物余下储备，看空心态的交易员很容易在这种氛围下一鼓作气，进一步增持空仓。

新一波的作物看空预测很容易进一步促进这种尝试，大量市场分析师基于近几周来中西部作物的良好长势，已经上修对玉米单产的预估。

多数单产预估似乎围绕在每英亩155-160蒲式耳，不过包括高盛在内的部分预测者预估达到161蒲式耳。

这个单产水准将创下纪录次高，比去年因受乾旱影响的水准多了大约30%，且较之前10年的均值高出逾7%。

不过虽然目前在全美许多地区的产量似乎一片大好，但爱荷华和内布拉斯加等州的玉米生长情况参差，因此那么高的全国目标恐难实现。此外，今年种植开局较迟，加上气温相对偏低让生长较往常缓慢，使作物可能会遭遇早霜，在全面结谷阶段前若遭早霜侵袭，将损害作物生长。

**跑在前头**

在这个节骨眼，玉米冠层生长状况良好，引发市场倾向预测玉米收成强劲，也让外界容易忽略了季末可能出现的一些阻碍单产实现预期目标的不利因素。

再者，外界也容易忽略了玉米已较上年此时跌价逾40%，而这个因素拉高了大型玉米终端用户的营业利润率。

玉米价格下跌最明显的受惠者是乙醇业，拜玉米成本急遽降低之赐，该行业平均营业利润率升至两年多来最高水准。

但显然其他大型玉米用户也受惠于近来玉米价格跌势，主要肉类生产商Tyson Foods(TSN.N)、史密斯菲尔德(Smithfield Foods)SFD.N和Sanderson Farms (SAFM.O)股价近期的力道，就是搭上关键投入原料价格大幅下跌的顺风车。

由于玉米价格与去年高点相较已接近腰斩，若那些极仰赖玉米做为主饲料来源的企业选择增加玉米用量，玉米可能在当前价格附近寻获强力支撑，有可能限制进一步的跌价。

这样的发展将进而让高度偏空的交易商感到紧张，特别若是季末天气状况进一步拉高价格的话。

尽管当前市场对玉米价格的黯淡前景预估似正迈入极致高峰，但玉米消费者的乐观展望，加之季末单产遭受打击的可能性挥之不去，因此部分交易商或将尽早开始减少看空的说法，为要不了多久就可能为价格回升创造条件。(完)

(译文审校 张明钧)

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