亚洲进口商接手被中国退运的美国转基因玉米--贸易商

路透汉堡12月11日（记者 Michael Hogan） - 欧洲贸易商周三称，此前因检出未经批准的转基因成分MIR162而遭中国退运的美国玉米正在迅速调换给其他亚洲进口商。

一名贸易商称：“卖家正在将这些被退运的美国玉米调换给其他亚洲国家，有些交易的价格降到了当前市价的水平。”

贸易商还称，亚洲进口商之前从其它货源购买的玉米，正在被调换为遭中国退运的美国玉米。美国出口商同时还直接在亚洲出售这批被退运的玉米。

贸易商称，韩国大型谷物进口商一直紧盯被中国退运的美国玉米的报价，而并未在本周发起国际招标。

11月中旬以来，中国质检机构已经退运了23.91万吨美国进口玉米。浙江检验检疫局周二最新退运了一批美国进口玉米，原因是检验出了未经批准的转基因成分MIR162。

贸易商称，一些被退运的玉米已被韩国进口商接手，后者同意提前交货或调整原价。（完）

编译：侯雪苹 发稿：王琛

路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。