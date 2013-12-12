亚洲进口商接手被中国退运的美国转基因玉米--贸易商

铃木汽车、东芝和电装将在印度建立汽车锂电池合资企业
路透东京4月14日 - 铃木汽车、东芝和电装周五表示，他们将在印度建立一家生产汽车锂电池的合资企业；印度汽车排放标准越加严格，以应对污染问题。
路透汉堡12月11日（记者 Michael Hogan） - 欧洲贸易商周三称，此前因检出未经批准的转基因成分MIR162而遭中国退运的美国玉米正在迅速调换给其他亚洲进口商。
一名贸易商称：“卖家正在将这些被退运的美国玉米调换给其他亚洲国家，有些交易的价格降到了当前市价的水平。”
贸易商还称，亚洲进口商之前从其它货源购买的玉米，正在被调换为遭中国退运的美国玉米。美国出口商同时还直接在亚洲出售这批被退运的玉米。
贸易商称，韩国大型谷物进口商一直紧盯被中国退运的美国玉米的报价，而并未在本周发起国际招标。
11月中旬以来，中国质检机构已经退运了23.91万吨美国进口玉米。浙江检验检疫局周二最新退运了一批美国进口玉米，原因是检验出了未经批准的转基因成分MIR162。
贸易商称，一些被退运的玉米已被韩国进口商接手，后者同意提前交货或调整原价。（完）
编译：侯雪苹 发稿：王琛
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