亚洲进口商接手被中国退运的美国转基因玉米--贸易商

中国房地产：秦皇岛实施限购，在限购区域拥有房屋的外地户籍家庭不得购房
路透北京4月15日 - 中国河北省秦皇岛市周六发文实施限购，称非本市户籍居民家庭在该市限购区域已拥有一套及以上住房的，暂不得购买新建商品住房和二手住房；该政策自发布之日起实施。
(本文由路透中文网编译提供)
路透汉堡12月11日 - 欧洲贸易商周三称，此前因检出未经批准的转基因成分MIR162而遭中国退运的美国玉米正在迅速调换给其他亚洲进口商。
一名贸易商称：“卖家正在将这些被退运的美国玉米调换给其他亚洲国家，有些交易的价格降到了当前市价的水平。”
贸易商还称，亚洲进口商之前从其它货源购买的玉米，正在被调换为遭中国退运的美国玉米。美国出口商同时还直接在亚洲出售这批被退运的玉米。
贸易商称，韩国大型谷物进口商一直紧盯被中国退运的美国玉米的报价，而并未在本周发起国际招标。
11月中旬以来，中国质检机构已经退运了23.91万吨美国进口玉米。浙江检验检疫局周二最新退运了一批美国进口玉米，原因是检验出了未经批准的转基因成分MIR162。
贸易商称，一些被退运的玉米已被韩国进口商接手，后者同意提前交货或调整原价。(完)
编译：侯雪苹 发稿：王琛
路透北京4月15日 - 中国河北省秦皇岛市周六发文实施限购，称非本市户籍居民家庭在该市限购区域已拥有一套及以上住房的，暂不得购买新建商品住房和二手住房；该政策自发布之日起实施。
路透北京4月15日 - 据新华社周五晚间报导，中国国务院副总理张高丽近日称，开发建设雄安新区要严格把控入区产业，制定负面清单，特别是严禁大规模开发房地产，严禁违规建设，避免借机炒作、抬高建设成本；严控周边规划，严控周边人口，严控周边房价，严防炒地炒房投机行为。
路透北京4月15日 - 河北日报官方微信周六发文称，中国雄安新区临时党委、筹委会称，将严禁大规模开发房地产；积极极探索创新土地管理利用和住房保障新模式，严格土地用途管制，不搞大规模土地批租，严格控制地价房价。