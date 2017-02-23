美国玉米出口拖延 中国有机会乘虚进攻亚洲市场

路透北京/新加坡2月23日 - 美国玉米出口的延迟，给予中国向日本、韩国等主要亚洲买家出口粮食的契机，全球谷物市场因而可望出现新的参与者。

消息人士称，一个交易已经达成，还有两项已经处在洽商之中。与亚洲粮食进口大国地理上的毗邻，加之库存增加，令中国的粮食出口受益。

尽管迄今数量很少，不过对当前全球粮食贸易格局的任何挑战，都将令目前饱和的市场和美国等主要出口国绷紧神经。目前美国政面临通过出口市场降低创纪录的库存的压力。

“处理玉米库存是中国今年农业政策的重中之重。我认为新作玉米也会有过剩，可能会用于出口，”美国农业部资深分析师Fred Gale说。

贸易商及专家指出，中国目前可能仅限于扮演亚洲最后一道供应源的角色，因为中国玉米的价格高出一大截，而且中国大约10年前不再出口玉米后，重操旧业显得有些生疏。

但贸易商表示，未来中国政府会支持玉米出口亚洲到什么程度，仍是未知数。

中国玉米扩大外销，将有助降低国内庞大库存(相当于超过一年的消费量)，但中国玉米一年过剩数量中长期预料将降至1,000万吨以下，这将令玉米出口受限。

一名消息人士向路透表示，一家主要贸易商预测中国2017/18年度玉米出口将多达200万吨。相较之下，根据美国农业部预测，美国今年玉米出口为近5,700万吨，巴西为2,800万吨。

中国出乎意料获得出口玉米的机会，是因为美国遭遇严寒气候，拖慢作物送交航运商的铁路货运，使得亚洲客户面临玉米可能短缺。(完)