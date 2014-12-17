美国称未接到中国批准进口MIR 162转基因玉米的通知

一季度人民币国际化指数降幅料收窄至3.04 四季度将回升--报告
路透北京4月20日 - 中国人民大学国际货币研究所周四发布报告称，2016年人民币国际化进程进入调整期，新汇率形成机制下人民币汇率弹性加大，市场需要时间适应调整。预计今年一季度人民币国际化指数(RII)降幅收窄至3.04，四季度将回升至3.08。
路透12月16日 - 一位美国政府发言人周二对路透称，美国没有接到中国批准进口先正达SYNN.VX MIR 162 转基因玉米的官方通知。
据Agri-Pulse及彭博报导，中国相关部门对一些农业行业的官员称，中国政府已经批准进口MIR 162转基因玉米。
先正达曾表示，公司接到中国政府批准的官方文件时会宣布此事。该公司周五称，预计中国很快会批准进口。
粮食加工企业嘉吉（Cargill）、Archer Daniels Midland (ADM.N)及数十名美国农户就MIR 162转基因玉米起诉先正达，原因是后者在中国批准时间表方面误导农业行业。（完）
编译：侯雪苹 发稿：王琛
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路透上海/北京4月20日 - 人民币兑美元即期周四小幅收升，中间价则明显回落。交易员称，今日中间价跌幅远小于预期，估计监管启动了过滤机制，这也凸显监管维稳意图，不希望人民币因购汇需求出清而下跌；午后欧元上涨压低美元指数，进而提振人民币走势。