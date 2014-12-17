美国称未接到中国批准进口MIR 162转基因玉米的通知

路透12月16日 - 一位美国政府发言人周二对路透称，美国没有接到中国批准进口先正达SYNN.VX MIR 162 转基因玉米的官方通知。

据Agri-Pulse及彭博报导，中国相关部门对一些农业行业的官员称，中国政府已经批准进口MIR 162转基因玉米。

先正达曾表示，公司接到中国政府批准的官方文件时会宣布此事。该公司周五称，预计中国很快会批准进口。

粮食加工企业嘉吉（Cargill）、Archer Daniels Midland (ADM.N)及数十名美国农户就MIR 162转基因玉米起诉先正达，原因是后者在中国批准时间表方面误导农业行业。（完）

编译：侯雪苹 发稿：王琛

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