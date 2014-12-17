美国称未接到中国批准进口MIR 162转基因玉米的通知

中国经济：京津冀城际铁路发展基金设立，初期规模600亿元--报载
路透北京4月21日 - 中国京津冀城际铁路投资有限公司近日与中国工商银行、中国农业银行、中国银行等12家机构签约，正式设立京津冀城际铁路发展基金，初期规模为600亿元人民币。
(本文由路透中文网编译提供)
路透12月16日 - 一位美国政府发言人周二对路透称，美国没有接到中国批准进口先正达 MIR 162 转基因玉米的官方通知。
据Agri-Pulse及彭博报导，中国相关部门对一些农业行业的官员称，中国政府已经批准进口MIR 162转基因玉米。
先正达曾表示，公司接到中国政府批准的官方文件时会宣布此事。该公司周五称，预计中国很快会批准进口。
粮食加工企业嘉吉（Cargill）、Archer Daniels Midland 及数十名美国农户就MIR 162转基因玉米起诉先正达，原因是后者在中国批准时间表方面误导农业行业。（完）
路透北京4月21日 - 中国京津冀城际铁路投资有限公司近日与中国工商银行、中国农业银行、中国银行等12家机构签约，正式设立京津冀城际铁路发展基金，初期规模为600亿元人民币。
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路透台北4月21日 - 国际清算银行(BIS)公布最新数据显示，3月台币实质有效汇率指数 升至107.73，再创逾十年高位；但仍低于韩元的114.65。 台币实质有效汇率指数经修正后的前高是2007年2月的107.92。 台币及韩元实质有效汇率比较图表，请点选(http://bit.ly/2ow7g79) 2012年11月以后，台币实质有效汇率长期低于韩元，只有2013年6月例外。 台湾出口商经常要求台币贬值，韩国为台湾在出口上的主要竞争对手之一。 以下为台币、韩元的实质有效汇率指数比较： 时间 台币REER 韩元REER 2017/03 107.73 114.65 2017/02 107.37r 114.00r 2017/01 106.19r 111.11 2016/12