IGC上调2014/15年全球玉米和小麦产量预估

美国考虑与欧盟磋商自贸协定 德国总理默克尔备感振奋
路透汉诺威4月23日 - 德国总理默克尔周日表示，继近期访美后，她对于美方考虑与欧盟磋商自由贸易协定感到“相当振奋”。各界对于欧盟与美国未来可望达成贸易协定的预期即因而升温。
路透伦敦7月31日 - 国际谷物理事会(IGC)周四上调2014/15年全球玉米产量预估，以反映作物生长良好的情况，特别是美国的玉米产量预估。
IGC在月度最新报告中预计，今年全球玉米产量将为9.69亿吨，高于此前预计的9.63亿吨，略低于前一作物季创下的纪录高位9.74亿吨。
IGC将美国玉米产量预估上调300万吨，至3.53亿吨，仅略低于上一作物季创纪录高位的3.537亿吨。
其它产量预估得到上修的还包括印尼(从800万吨上调至900万吨)以及印度(从2,150万吨上调至2,200万吨)。
2014/15年玉米消费量料为创纪录的9.51亿吨，高于此前预计的9.50亿吨，以及前作物季的9.37亿吨。
IGC称，“肉类和淀粉需求强劲，以及价格较低且供应旺盛，应使饲料和工业消费量升至纪录新高。巨大的作物产量亦将提高粮食直接消费量，”
该机构将小麦产量预估从原先预计的6.99亿吨上调至7.02亿吨，但仍低于上一作物季产量7.10亿吨。
IGC称，上修小麦产量预估反映“俄罗斯和乌克兰冬小麦产量优于预期“。
俄罗斯小麦产量预计为5,500万吨，高于此前预估的5,100万吨，而且目前高于前一作物季的5,210万吨。
该机构将乌克兰小麦产量预估上调150万吨，至2,150万吨，略低于前一作物季的2,230万吨。
2014/15年全球大豆产量料为3.04亿吨，高于此前预计的3亿吨，且高于前一作物季的2.82亿吨。
IGC称，“由于美国大豆产量料将超过之前所有的纪录高位，目前预计南美产量亦会十分巨大，2014/15年全球大豆市场料将供应良好。”(完)
(编译 于春红; 审校 张荻)
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