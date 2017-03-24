（更正）焦点：境内基石投资者参与H股IPO套现后资金须汇回 较小IPO更受伤

(更正：因译文有误，内文倒数第三段改为“去年12月为43%”，非“高于去年12月的43%”)

路透香港3月23日 - 据四名知情人士向路透表示，中国外管局已经强制要求参加香港IPO的大陆基石投资者在出售股票后将资金汇回，这项规定可能打击依赖基石投资者的较小型IPO公司。

上述知情人士称，中国外管局已经通知与该规定相关的投行和律师事务所，以化解政府对于这类基石投资可让大量资金流出本国、加剧人民币贬值的担忧。

知情人士还表示，想要参与境内企业在港IPO的基石投资者现在必须向中国监管机构告知其意图，并承诺无论何时套现都会将资金汇回大陆。

其中一名知情人士称，外管局的主要意思是不想让一些别有用心的中国投资者通过基石投资者这条路径，将资本移出去并在国外留存。

隶属于中国人民银行的外管局未回应请求置评的传真。四名消息人士由于未获授权与媒体沟通此事，因此不愿具名。

**香港众多企业瞄准IPO**

通常而言，基石投资者是同意大比例购买IPO所发新股的投资机构，并且会持有新股至少六个月。此类投资者在香港市场的主导地位，是在其他国家见不到的。

中国出台基石投资者新规之时，恰逢香港即将迎来IPO大潮；香港股市恒生指数.HSI今年迄今上涨10%，在主要亚洲股市中表现最佳，刺激IPO活动升温。

消息人士称，新规可能令中小企业上市的难度加大；受到冲击的还将包括那些难以吸引到外资的企业，他们通常会转而求助于“友好的”基金或者内地富豪。

“监管机构并未直接限制资本向境外流动，而是尝试压制比较隐蔽和可控的资本外流途径，”鸿播(上海)投资管理有限公司首席执行官Jonathan Ha表示。

“新政策可能使此类IPO的投资需求下降，不过对较小规模IPO的影响未必比大规模IPO更明显。”

**资本外流**

根据路透估算，去年规模前十大的中资企业赴港IPO案所发行的H股，其中有半数、甚至高达78%是由基石投资者所认购，而这些投资者几乎都是内地企业实体。

另外两位要求匿名的知情人士还说，去年部份IPO案即受制于基石投资新规，去年9月中国邮储银行(1658.HK)赴港IPO筹资74亿美元时，这项投资新规早已非正式地运作。该行并未回覆记者置评要求。

上述知情人士称，外管局今年初开始更广泛地落实新规。

汤森路透根据公开讯息估算的结果显示，1月中资企业赴港上市所发行的H股有三分之一是由基石投资者认购，去年12月为43%。

中国政府一直试图避免资金外流。但高伟绅律师事务所合伙人杨铁成表示，中国可能仍会继续支持内地企业赴港IPO，以及基石投资者的参与。

“这种特殊安排对于为中国基石投资者开启海外证券投资新渠道是相当管用的，尤其在当前加强管控外汇流出的环境中更是如此。”(完)