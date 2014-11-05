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国际财经 | 2014年 11月 5日 星期三 10:01 BJT

康宁计划投资8.36亿美元扩大韩国工厂产能

路透首尔11月5日 - 美国专业玻璃生产商--康宁(GLW.N)计划投资9,000亿韩元(8.356亿美元)以提高在韩国的产能。

苹果(AAPL.O)的iPhones手机和三星电子(005930.KS)Galaxy系列采用康宁的Gorilla玻璃，此外，康宁还为索尼(6758.T)、联想(0992.HK)等厂家生产液晶显示器(LCD)。(完)

(编译 孙茉莉; 审校 戴素萍)

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