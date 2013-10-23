（更正）康宁将买断同Samsung Display合资公司股权

(更正：因英文原文有误，康宁公司买断的应该是“Samsung Display”所持合资公司股权，而非“三星电子”)

路透10月22日 - 美国康宁公司(Corning) (GLW.N)称，将买下韩国Samsung Display在双方的液晶显示器(LCD)面板合资公司中的全部股权。而该交易也将使得三星电子(005930.KS)旗下的这家公司拥有康宁公司7.4%的股权。

该交易包括一份康宁和Samsung Display之间的新的LCD面板玻璃供应协议，期限直到2023年，这将使得康宁年度营收增加约20亿美元。

康宁股价周二盘后大涨约26%至19.30美元。

Samsung Display将获得面值19亿美元的可转换优先股，同时Samsung Display还将认购4亿美元新的可转换优先股。

如果转换这些优先股，Samsung Display将获得康宁7.4%的股权。该优先股七年后可以以每股20美元的价格进行转换，如果康宁股价超过35美元，那么其将有权迫使Samsung Display进行转换。

Samsung Display持有两者合资公司三星康宁精密材料(Samsung Corning Precision Materials，SCP)的43%股权，该合资公司于1995年在韩国建立。

康宁还将支付约3亿美元买断该合资公司的小股东股权。该合资公司生产有源矩阵式LCD面板，用于电视、笔记本电脑、台式电脑显示器、数码相机和手机。

康宁称，该交易料于2014年第一季完成，包括特别项目在内，年度利润将因此增加约3.5亿美元。

康宁首席财务官James Flaws在与分析师召开的电话会议上表示，“我们现在能够做的，是将这家仅服务于韩国、仅服务于LCD科技的内陆企业，转型为可以为任何市场提供各种玻璃产品的企业。”

康宁还公布其初步业绩，基本符合市场预估。

该公司称，其每股盈余(EPS)约为0.33美元，高于上年同期的0.28美元。净营收估计在21亿美元，高于上年同期的20亿美元。

康宁将于10月30日公布全面业绩。

康宁股价5月触及高位16.43美元，去年11月一度低见10.71美元。(完)

(编译 侯向明/李爽 审校 张涛)

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