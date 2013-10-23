《焦点》三星与康宁达成协议，抓紧供应链控制

芝加哥期市：CBOT小麦期货收高，因技术性买盘和空头回补
路透芝加哥4月7日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货周五小幅收 高，因技术性买盘和空头回补。 周五是为期五日的“高盛展期”首日，标普高盛商品投资基金会将5 月谷物期货多头仓位展期。 CBOT-5月小麦期货 收高3/4美分，报每蒲式耳4.24美元。 全球谷物供应充裕以及本周降雨可能提振美国大平原冬麦产量预估， 限制了市场的升幅。预计下周该地区还有更多降雨。(完) (编译 李军; 审校 刘静)
三星与康宁的LCD面板合资事业主要竞争对手，有Nippon Electric Glass 和Asahi Glass 。
今年稍早，三星电子入股日本夏普 ，而且三星旗下部门本月完成了对德国OLED原材料公司Novaled AG的收购。
“三星在提高硬件和软件能力方面大有斩获，但需要进一步改善软件方面，推出真正具有竞争力的产品，能够无缝连结不同平台、设备、网络和各种内容，”Tongyang证券的Park表示。
**康宁业绩**
康宁表示，这项交易将让公司不计特别项目的年度获利增加约3.5亿美元。这项交易预计2014年第一季完成。
康宁第三季初步业绩显示，每股盈余(EPS)0.33美元，高于上年同期的0.28美元，净营收从20亿美元升至21亿美元，大致符合市场预估。完整业绩将于10月30日出炉。(完)
(编译 田建华/张明钧/于春红/杜明霞；审校 李婷仪/王翔琼/蔡美珍)
路透芝加哥4月7日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货周五小幅收 高，因技术性买盘和空头回补。 周五是为期五日的“高盛展期”首日，标普高盛商品投资基金会将5 月谷物期货多头仓位展期。 CBOT-5月小麦期货 收高3/4美分，报每蒲式耳4.24美元。 全球谷物供应充裕以及本周降雨可能提振美国大平原冬麦产量预估， 限制了市场的升幅。预计下周该地区还有更多降雨。(完) (编译 李军; 审校 刘静)
路透4月7日 - 周五美国股市三大股指微跌，收盘远低于盘中高位，此前发布的美国就业数据弱于预期，美国对叙利亚进行导弹袭击，一位关键美国联邦储备理事会(FED/美联储)官员就缩减资产负债表计划发表评论。
路透多伦多/渥太华4月7日 - 加拿大主要股指周五下滑，金融股和自然资源类股下跌，尽管担心地缘政治紧张关系加剧，此前美国向叙利亚发动导弹袭击，引发投资者避险。