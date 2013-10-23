《焦点》三星与康宁达成协议，抓紧供应链控制

三星与康宁的LCD面板合资事业主要竞争对手，有Nippon Electric Glass 和Asahi Glass 。

今年稍早，三星电子入股日本夏普 ，而且三星旗下部门本月完成了对德国OLED原材料公司Novaled AG的收购。

“三星在提高硬件和软件能力方面大有斩获，但需要进一步改善软件方面，推出真正具有竞争力的产品，能够无缝连结不同平台、设备、网络和各种内容，”Tongyang证券的Park表示。

**康宁业绩**

康宁表示，这项交易将让公司不计特别项目的年度获利增加约3.5亿美元。这项交易预计2014年第一季完成。

康宁第三季初步业绩显示，每股盈余(EPS)0.33美元，高于上年同期的0.28美元，净营收从20亿美元升至21亿美元，大致符合市场预估。完整业绩将于10月30日出炉。(完)