美股业绩：康宁公司第一季获利高于预期，因特殊玻璃需求强劲

国际油市：亚洲柴油裂解价差下跌，库存因市场需求旺盛而减少
路透新加坡3月30日 - 亚洲含硫500ppm柴油裂解价差周四从三周高位下跌1.7%，至每桶11.58美元，但现货价差较新加坡报价略微升水，反应需求旺盛。
路透4月24日 - 特殊玻璃制造商康宁公司(Corning) 第一季获利打败分析师预期，受用于智能手机和平板电脑的Gorilla玻璃需求扶助。与此同时，公司将触屏个人笔记本电脑作为下一个成长点。
公司周三表示，预期本季特种材料业务营收较第一季将增加15-20%，因市场对防刮玻璃Gorilla的需求增加。
财务长Jim Flaws表示，康宁采取了果断措施对冲近期日圆兑美元 大幅贬值的影响，将公司曝险限制在93日圆。
康宁第一季净利增加至4.94亿美元，或每股0.33美元，高于上年同期的4.74亿美元，或每股0.31美元。
扣除特定项目后的每股盈余(EPS)为0.30美元。营收几无变动，为18.1亿美元。汤森路透I/B/E/S数据显示，分析师此前的平均预期是EPS为0.24美元，营收为19.6亿美元。
公司毛利润率升至43%，高于上年同期的42%，也高于公司预期的41%。
康宁将季度股息从每股0.09美元上调至0.10美元，并表示将最高回购20亿美元股份。
公司股价收报13.8500美元，升5.48%。(完) (编译 梁睿雪; 审校 程琳)
路透新加坡3月30日 - 亚洲含硫500ppm柴油裂解价差周四从三周高位下跌1.7%，至每桶11.58美元，但现货价差较新加坡报价略微升水，反应需求旺盛。
路透3月30日 - 越南股市周四触及逾九年最高收位，日常消费类股领涨，由于缺乏推动市场的宏观经济因素，其他东南亚股市呈区间走势。 MSCI明晟亚太地区(除日本)指数 跌0.1%。 越南股市 涨0.5%，收于2008年2月以来最高收位，今年迄今累计涨8.9%。 海鲜加工商Nam Viet Corp 劲扬16.4%，Vietnam Dairy Products JSC 升1.6%。 泰国股市 涨0.3%，受材料和地产类股涨势带动。 菲律宾股市 微升，工业和非必需性消费类股为大盘贡献了多数涨幅。 新加坡股市 收低0.4%，受工业和地产类股跌势拖累。 马来西亚股市 略微收低。 印尼股市 收盘持平。 涨跌 当
路透吉隆坡3月30日 - 马来西亚棕榈油期货周四止住两连升而收跌，触及逾五个月最低，受芝加哥期货交易所(CBOT)和中国大商所豆油合约表现不佳的拖累。