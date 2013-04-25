美股业绩：康宁公司第一季获利高于预期，因特殊玻璃需求强劲

路透4月24日 - 特殊玻璃制造商康宁公司(Corning) 第一季获利打败分析师预期，受用于智能手机和平板电脑的Gorilla玻璃需求扶助。与此同时，公司将触屏个人笔记本电脑作为下一个成长点。

公司周三表示，预期本季特种材料业务营收较第一季将增加15-20%，因市场对防刮玻璃Gorilla的需求增加。

财务长Jim Flaws表示，康宁采取了果断措施对冲近期日圆兑美元 大幅贬值的影响，将公司曝险限制在93日圆。

康宁第一季净利增加至4.94亿美元，或每股0.33美元，高于上年同期的4.74亿美元，或每股0.31美元。

扣除特定项目后的每股盈余(EPS)为0.30美元。营收几无变动，为18.1亿美元。汤森路透I/B/E/S数据显示，分析师此前的平均预期是EPS为0.24美元，营收为19.6亿美元。

公司毛利润率升至43%，高于上年同期的42%，也高于公司预期的41%。

康宁将季度股息从每股0.09美元上调至0.10美元，并表示将最高回购20亿美元股份。