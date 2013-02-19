研究发现新冠状病毒易于感染人类

路透伦敦2月19日（记者 Kate Kelland） - 科学家周二称，去年在中东出现的新型冠状病毒易于感染人类，但增强免疫系统的药物或能对付该病毒。

全球范围内已有12个确诊病例，分别来自沙特阿拉伯、约旦和英国，五名病人死亡。该病毒与普通流感病毒和非典（SARS）病毒属同一家族。

研究人员在关于该病毒的研究文章中称，该病毒能够像感冒病毒那样轻易穿过肺部通道并入侵免疫系统。

研究领导者、瑞士Kantonal医院免疫生物学研究所的Volker Thiel称，这显示该病毒在人体细胞内“高效生长”，并非常善于感染人类。

科学家们并不确定该病毒来自哪里，称可能源自动物。英国健康保护署专家称，初步科学分析显示与该病毒最为接近的是蝙蝠冠状病毒。

该研究发表在美国微生物学会的在线期刊《mBio》上。研究发现新冠状病毒可用干扰素类药物治疗，此类药物能增强人体免疫系统，治疗丙型肝炎等病毒类疾病效果良好。

科学家们表示，如果该病毒大规模爆发，该发现或能催生治疗方法。（完）

编译：李富强 发稿：程芳

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