落实企业对外投资主体地位 减少核准范围和时限--中国商务部

南方航空订购20架A350-900飞机 总目录价近60亿美元
路透香港4月26日 - 中国南方航空周三宣布，将向空中客车订购20架A350-900飞机，总目录价为59.78亿美元，该批飞机将在2019-22年间分阶段交付。
路透北京9月9日 - 为进一步减少行政审批，加大简政放权力度，中国商务部发布新修订的《境外投资管理办法》，切实落实企业对外投资主体地位，首次明确企业开展境外投资，依法自主决策、自负盈亏。
刊登在商务部网站上的全文并规定，改变对境外投资开办企业进行全面核准的方式，实行“备案为主、核准为辅”的管理模式，并最大限度地缩小核准范围，进一步缩短核准时限。
“办法取消了对特定金额以上境外投资、在境外设立特殊目的公司实行核准的要求，并将核准时限缩短了五个工作日，”商务部对外投资和经济合作司负责人在解读办法时称，对需备案的境外投资，企业只要提交真实、完整、符合法定形式的材料，即可在三个工作日内获得备案。
与修订前相比，修订后的办法并显示，企业境外投资涉及敏感国家和地区、敏感行业的，实行核准管理；企业其他情形的境外投资，实行备案管理。
办法还规定由省级商务主管部门负责地方企业备案，自行印制并颁发《证书》，改变以往由商务部统一印制《证书》的做法。
该负责人并表示，简政放权后，商务部在境外投资管理方面将重点开展一系列工作，加强事中、事后指导、监管和保障，其中包括推进境外投资法制化建设。
“加快推动出台《境外投资条例》及相关配套政策，保障企业对外投资主体地位，构筑‘走出去’政策促进、服务保障和风险防控体系，”该负责人称。
同时要加强宏观统筹规划，发布对外投资合作五年规划，加强“走出去”战略布局研究，编制和落实对外投资合作重点国别和重点行业规划，为企业提供宏观指导。
目前，中国已成为全球对外投资第三大国，2013年实现境外投资超过千亿美元。（完）
(发稿 侯向明； 审校 黄凯)
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