美国两议员提议下调企业和个人最高税率

贸易商贡渥有意自售 已与两竞争对手磋商--华尔街日报
路透4月7日 - 华尔街日报周五引述熟知内情消息人士报道，贡渥(Gunvor)至少已与两家竞争对手进行磋商，可能将自身出售。贡渥为全球最大石油贸易商之一。
路透华盛顿8月28日 - 美国两名颇具影响力的议员料将提出整改税收制度的提议，届时制造商、能源公司和其他行业所享有的数十亿美元税收优惠可能被取消。
该项计划可能最早于9月推出，但在国会命运未卜。国会几乎在每一个税收和支出问题上都争执不休，恐将引发危机。
美国参议院财务委员会主席--民主党参议员鲍卡斯，以及众议院筹款委员会主席--共和党众议员坎普正在起草各自的提案，以消除税法缺陷并降低税率。
整体而言，这是国会多年来最具雄心的一次努力，坎普可能率先行动。
助理和其他人员表示，这两名议员正在考虑削减大量减税和其他税收优惠，以此抵消将企业和个人最高税率降至25%的成本。目前企业最高税率为35%，最高的个人税率约为40%。(完)
(编译 王翔琼; 审校 李春喜)
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