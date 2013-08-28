美国两议员提议下调企业和个人最高税率

路透华盛顿8月28日 - 美国两名颇具影响力的议员料将提出整改税收制度的提议，届时制造商、能源公司和其他行业所享有的数十亿美元税收优惠可能被取消。

该项计划可能最早于9月推出，但在国会命运未卜。国会几乎在每一个税收和支出问题上都争执不休，恐将引发危机。

美国参议院财务委员会主席--民主党参议员鲍卡斯，以及众议院筹款委员会主席--共和党众议员坎普正在起草各自的提案，以消除税法缺陷并降低税率。

整体而言，这是国会多年来最具雄心的一次努力，坎普可能率先行动。

助理和其他人员表示，这两名议员正在考虑削减大量减税和其他税收优惠，以此抵消将企业和个人最高税率降至25%的成本。目前企业最高税率为35%，最高的个人税率约为40%。(完)

(编译 王翔琼; 审校 李春喜)

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