企业债预审权将下放省级 有助控制发债风险--消息

路透上海11月27日 -两位消息人士周三对路透表示，中国国家发改委发文，明确自11月28日(周四)起，新发企业债需先由省级发改部门预审，且除中小企业集合债外，其他发债申请均应提供自查报告。

分析人士就此指出，未来企业债审批流程将更趋规范，发债风险有望得以控制。

消息人士称，自本周四起，未经省级发改部门预审的新上报发债申请，国家发改委将不再受理；同时，省级发改部门对于各类债券均不再单独出具专项核查报告，但需在转报文中出具核查意见。

一位券商债券承销人士称，“之前符合优先审核类的企业债提交申请的时候，不需要自查报告，不过现在来看应该是除了中小企业集合债外，其他都要自查报告，这有助控制企业债风险。”

华南一券商交易员认为，虽然省级政府不批自己县市新发企业债不太可能，但是毕竟是要经过盖章签字程序，审批肯定会更加谨慎。

上述消息人士并透露，发行人和主承销商向省级发展改革部门上报发债申请后，应于当日向发改委报送发债申请概要情况单。

根据以往的企业债发行流程，省级发改部门只负责企业债申请材料的转报，对发债材料全面审核的预审工作，则由国家发改委完成。

目前，路透尚未联系到国家发改委对此事予以置评。

此外，业内人士预期，新规执行后，或影响新发企业债的供给。一券商分析师即指出，个人认为新规可能会加大企业融资难度，企业债供给或进一步下降，“审批更规范，融资要更负责了。”

目前发行的企业债，多数托管在中央国债登记结算有限责任公司，但也有部分在交易所托管。据中国债券信息网最新数据显示，今年前10个月，包括地方企业债和集合企业债在内的企业债托管增加量为3,597.42亿元人民币。

国家发改委曾在8月份发布《关于进一步改进企业债券发行工作的通知》，决定将目前由国家发改委进行的企业债预审工作，委托省级发改部门负责，以提高行政效率，加强债券监督管理。但当时未明确具体执行时间。其中规定地方发债企业按程序将发债申请材料报送省级发改部门后，省级发改部门应于15个工作日内完成预审工作。（完）

(发稿 路透中文部)

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