全球最具商业道德企业榜单揭晓

欧洲央行员工代表称该央行“群体思维”倾向恐不利察觉金融危机
路透法兰克福10月26日 - 欧洲央行两名员工代表周三表达不满，称所属的工作环境压抑异议，这可能有碍欧洲央行察觉下个金融危机的能力。
路透3月15日电（记者 Scott Malone）---Ethisphere Institute周四公布年度全球最具商业道德企业名单，包含145家企业，分别来自美国、英国、日本、葡萄牙和印度等国家。
Ethisphere执行总裁Alex Brigham指出，美国运通(AXP.N)、通用电气(GE.N)和星巴克(SBUX.O)都连续六年上榜，这些公司因鼓励员工表达质疑脱颖而出。
Ethisphere评估了全球约5,000家企业，包括标准普尔500指数.SPX各成分股企业，评估标准涉及信誉、社会责任、企业文化等方面。
新上榜的企业专注社会责任，包括Thrivent Financial for Lutherans、英国Ethical Fruit、葡萄牙公用事业企业EDP Energias de Portugal(EDP.LS)和美国国防顾问公司SRA国际。
Brigham称：“六年来，尽管申请很多，华尔街投资公司仍榜上无名。我们看到这些公司专注于监管要求和交易规则，但是他们的企业文化是寻找规则的漏洞从而获利。”
今年两家印度公司上榜，分别是塔塔钢铁(TISC.NS)和软件服务输出企业Wipro Ltd(WIPR.NS)。Brigham称，中国和俄罗斯公司皆未能上榜。（完）
编译：李富强 发稿：王凤昌
路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。
路透法兰克福10月26日 - 欧洲央行两名员工代表周三表达不满，称所属的工作环境压抑异议，这可能有碍欧洲央行察觉下个金融危机的能力。
路透首尔10月25日 - 韩国联合通讯社周二引述韩国现代汽车集团未具名高管报导，该集团的管理层计划从本月开始自愿降薪10%，这是2009年以来的首次。
路透纽约10月20日 - 纽约联邦储备银行总裁杜德利周四表示，银行业者需要持续监控自身奖励员工的方式，确保可兹提倡良好的行为表现。