全球最具商业道德企业榜单揭晓

路透3月15日电（记者 Scott Malone）---Ethisphere Institute周四公布年度全球最具商业道德企业名单，包含145家企业，分别来自美国、英国、日本、葡萄牙和印度等国家。

Ethisphere执行总裁Alex Brigham指出，美国运通(AXP.N)、通用电气(GE.N)和星巴克(SBUX.O)都连续六年上榜，这些公司因鼓励员工表达质疑脱颖而出。

Ethisphere评估了全球约5,000家企业，包括标准普尔500指数.SPX各成分股企业，评估标准涉及信誉、社会责任、企业文化等方面。

新上榜的企业专注社会责任，包括Thrivent Financial for Lutherans、英国Ethical Fruit、葡萄牙公用事业企业EDP Energias de Portugal(EDP.LS)和美国国防顾问公司SRA国际。

Brigham称：“六年来，尽管申请很多，华尔街投资公司仍榜上无名。我们看到这些公司专注于监管要求和交易规则，但是他们的企业文化是寻找规则的漏洞从而获利。”

今年两家印度公司上榜，分别是塔塔钢铁(TISC.NS)和软件服务输出企业Wipro Ltd(WIPR.NS)。Brigham称，中国和俄罗斯公司皆未能上榜。（完）

编译：李富强 发稿：王凤昌

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