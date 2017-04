全球金融：良好的公司治理会促使股价上涨--研究

路透伦敦9月15日 - 周一公布的一份最新研究显示,良好的公司治理以及聚焦于环境和社会议题会促使公司股价上涨。

牛津大学史密斯企业与环境学院(Smith School of Enterprise and the Environment)与Arabesque Asset Management的这份研究表明,这种活动会降低企业的资本成本,最终会带来现金流。

研究显示,良好的工作关系、环境管理以及管理人员薪酬等因素,对企业改善有很大影响。这份研究基于近200份学术研究、行业报告和书籍。(完)