焦点：会计丑闻使日本企业受伤 卖空者嗅到猎物血腥气

图为日本机器人企业Cyberdyne的产品。 REUTERS/Yuya Shino/File Photo

路透香港8月19日 - 卖空者曾经打压中国和东南亚公司股价，使这些企业的市值被抹去数以十亿计美元，因而名利双收；现在他们的目光又落在了日本企业身上，之前的一系列会计丑闻放大了对日本企业治理不善的担忧。

直到最近，外界对日本企业治理标准和会计操作的审查都一直相对有限，而公司之间交叉持股这一温情脉脉的传统也削弱了少数股东地位，以及充分披露信息的重要性。

但随着日本首相安倍晋三着手清理企业文化，维权投资人也开始对日本企业详查细究，卖空者将从这里发现赚钱的沃土。

周二，知名美国卖空机构Citron Research对日本机器人公司Cyberdyne(7779.T)发起进攻，称该公司股价是“全世界最荒谬的”，在技术资产方面误导了散户投资者。

Cyberdyne予以反驳，指Citron的目的是打压其股价。该公司股价周二收低7%。

Citron是否持有Cyberdyne空头仓位目前尚不得而知。

这是在不到一个月的时间内针对日本公司的第二次“空”袭，也是2015年12月以来的第六次。去年12月，Well Investments Research对贸易商丸红(8002.T)发起挑战，为Activist Shorts Research在日本追踪到的首个攻击行动。

据Activist Shorts，针对日本企业的六次做空攻击中，其中有一半对准了Cyberdyne，造成的平均跌幅为23%，这也就是做空机构的获利。

Activist Shorts称，在过去一年46家活跃卖空者发起的攻击中，这样的获利水平排名能占到前半段，而且是年内迄今MSCI明晟亚太地区(除日本)指数回报的两倍还多。

2009年至2011年间，“空袭”现象开始成气候，MuddyWaters Research和Alfred Little等投资研究公司做空嘉汉林业(Sino-Forest)、希尔威(Silvercorp)等海外上市中国企业的行动引发国际关注。

**更高标准**

卖空者和分析师称，随着中国大陆和香港的监管机构回击卖空者，而且安倍整顿企业文化的行动揪出更多不足，他们预计还会发生更多针对日本企业的攻击。

“随着日本市场认同安倍经济学的价值，各类投资者、股东、卖空者都将坚持认为，上市公司本身在透明度、可信度以及企业治理方面都应遵循更高标准，”格劳克斯研究所研究总监安达尔(Soren Aandahl)说道。

“这反过来也可使短期投资意见更具影响力，”他补充道。

格劳克斯研究所7月在一份报告中抨击伊藤忠商事(8001.T)，称后者的投资归类方式可抬高利润，此事致使伊藤忠商事股价一度大跌10%。按蒸发市值计，这是迄今为止针对日企最大规模的一次攻击。伊藤忠商事否认了这一指责。

安达尔拒绝透露格劳克斯研究所是否准备发起更多攻击，但确认在对其它日本企业进行研究。

去年东芝(6502.T)被揭露多年来夸大获利多达13亿美元，此事令日本的内观式企业文化受到指责；在这种企业文化下，董事会通常会与投资者保持距离。

针对东芝的调查印证了这种企业文化，即不能挑战管理层权威，而且管理层并不总是听取外部审计的意见。

该丑闻促使日本金融厅加强对审计的监督，同时日本公认会计师协会对其会员开展了多项质量控制检查。

2015年6月，日本政府还实施了一项新的企业治理守则，旨在刺激外资投资。

“目前，日本的情况很有意思，多方因素交错影响。东芝丑闻可能对投资者信心造成打击，但这一点以及安倍的行动也为卖空者创造了机会，使他们能够对估值过高的企业下手，”Activist Shorts研究分析师Claire Stovall称。

“Well Investments对日本企业环境的描述是，对披露不足采取容忍，部分依托企业关系，对管理层是放任性的信任，在这样的国度，投资者和监管机构可能对负面研究较为敏感。”

**做空机会**

分析师及做空者称，他们认为对日本大宗商品贸易公司的做空机会已经成熟，因为在全球大宗商品下跌的环境下，这些公司很容易会采取激进的会计手法。

为各对冲基金分析企业帐目情况的GMT Research今年稍早称，日本贸易公司帐面价值最多被高估了三分之二。

交易商兼卖空专家Laurent Bernut称，“企业总在重新归类他们的投资和附属企业。在此情况下，这种普遍性和规模让我们更加有理由仔细地审视会计操作情况。”

2010年以来卖空者却被打脸。他们对逾100家企业治理不力以及会计作业有问题的中国企业进行了调查，在嘉汉林业和中国金属再生资源(控股)有限公司等企业中发现了明目张胆的欺诈行为。

但香港当局出手打压，使这样的狙击风险增加；与此同时，投资者对中国企业也益发抱持怀疑态度，使得这类的空头狙击利润不再丰厚。

Citron Research研究主管Andrew Left目前正等待法庭就香港证券及期货事务监察委员会(SFC)对他的指控做出裁决。SFC指控其在2012年狙击中国恒大集团(3333.HK)时，操纵了市场。

Left没有回应置评要求，但他称，未计划狙击更多香港企业，而当前日本的市况有利可图。(完)