美国企业叫好特朗普减税计划 但不见得能增加就业机会

路透4月26日 - 如果特朗普调降企业税及企业汇回海外获利税率的计划顺利成为法令，对美国企业而言将是意外的收获，不过目前还看不出来这是否会刺激企业界增加投资和创造就业。

根据特朗普的提案，美国企业税率在20国集团(G20)国家中的排名，将从最高段下降至最低段。税率甚至可能低于邻国墨西哥与加拿大，特朗普指责这两国在贸易协议方面占了美国的便宜。

企业领袖与美国商会等商界游说团体周三对政府的减税提案表示欢迎，即使初步计划仅有一页，未提及关键细节。

这项包含公共企业减税15-35%不等的减税计划，并未提到如何削减支出，以协助控制预算赤字的细节。

美国电话电报公司(AT&T)董事长兼CEO斯蒂芬森对减税计划表示欢迎，但也谨慎的表示，“减税15%所带来的实际状况是，在取得经济刺激的同时，亦要安于接受赤字在一段时期都维持在某种水平。”

根据穆迪的数据，美国大型公司在海外储存的现金接近1.8万亿(兆)美元。其中科技巨头苹果(AAPL.O)有2,000多亿美元。

苹果周三没有立即回复置评要求，但执行长库克(Tim Cook)曾表示，如果相关税率下调，该公司将考虑汇回海外现金。

对以往免税期情况的研究显示，美国公司汇回国内的海外资金，多数都被用于回购股票或进行收购，而不是用来扩大产能或增加就业岗位。

在股东的压力之下，上市公司为投资资本回报率设定了较高目标。比如，通用汽车(GM.N)对投资者表示，计划使资本投资回报率达到20%。

自上次衰退以来，很多美国公司一直对过度扩张保持警惕，不愿投资新厂和新设备。根据政府数据，自2014年以来，新设备投资呈趋平状态。(完)