大企业公布的海外运营信息过少--透明国际

美元兑欧元上涨 焦点周末法国大选
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路透柏林11月5日（记者 Michael Nienaber） - 透明国际发布报告称，全球大企业基本不公布海外运营的财务数据；报告特别提到中国企业，但也涉及亚马逊(AMZN.O)和谷歌(GOOGL.O)等美国科技巨头。
总部位于柏林的反腐败监督机构透明国际称，中国银行(601988.SS)、本田汽车(7267.T)、交通银行(601328.SS)、中国农业银行(601288.SS)和俄罗斯联邦储蓄银行(SBER.MM)是最不透明的五家企业。
无法联系到中国银行就上述报告进行置评。其他四家公司拒绝发表评论。
“跨国企业需要更加透明，他们在全球经济中的力量媲美大国，”透明国际主席Jose Ugaz说道。
“人们要求企业增加透明度和责任感，如果企业不对此作出回应，可能影响他们的品牌，失去客户，”他警告称。
报告称，透明国际评估的124家企业中，约四分之三不披露在外国缴纳的税收，接近一半的企业不公布海外营收相关信息。
透明国际根据各家公司公布的防腐败措施、子公司信息和海外财务运营信息对各家企业进行评估。
根据这些标准，欧洲企业表现最好。意大利埃尼(ENI.MI)、英国沃达丰(VOD.L)和挪威国家石油公司(STL.OL)表现突出。
表现最差的10家公司中有六家是中国企业；美国公司也存在问题。
巴菲特旗下的伯克希尔·哈撒韦(BRKa.N)是透明度第六差的企业，报告还称大型科技企业的表现也相对较差。
“令人意外的是，让更加透明变得可能的行业竟是最不透明的行业之一，”透明国际称。该机构指出，亚马逊、苹果、谷歌和IBM(IBM.N)在10分制中得分均低于3分。
IBM的发言人称，该公司正在发布一份包括所有分支及其业务所在国的清单。该清单是IBM年报的一部分。
其他上述美国企业拒绝进行评论，或是路透无法联系到。一些企业要在看到完整报告时再做评论。（完）
编译：李富强 发稿：王凤昌
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