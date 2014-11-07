大企业公布的海外运营信息过少--透明国际

中国证券：证监会下发新一批10家公司IPO批文，料融资总额至多60亿元
路透上海4月22日 - 中国证监会官方微信周五刊登通知，证监会按法定程序核准了新一批10家企业的首次公开发行（IPO）申请，预计筹资总额不超过60亿元人民币。
(本文由路透中文网编译提供)
路透柏林11月5日（记者 Michael Nienaber） - 透明国际发布报告称，全球大企业基本不公布海外运营的财务数据；报告特别提到中国企业，但也涉及亚马逊 和谷歌 等美国科技巨头。
总部位于柏林的反腐败监督机构透明国际称，中国银行 、本田汽车 、交通银行 、中国农业银行 和俄罗斯联邦储蓄银行 是最不透明的五家企业。
无法联系到中国银行就上述报告进行置评。其他四家公司拒绝发表评论。
“跨国企业需要更加透明，他们在全球经济中的力量媲美大国，”透明国际主席Jose Ugaz说道。
“人们要求企业增加透明度和责任感，如果企业不对此作出回应，可能影响他们的品牌，失去客户，”他警告称。
报告称，透明国际评估的124家企业中，约四分之三不披露在外国缴纳的税收，接近一半的企业不公布海外营收相关信息。
透明国际根据各家公司公布的防腐败措施、子公司信息和海外财务运营信息对各家企业进行评估。
根据这些标准，欧洲企业表现最好。意大利埃尼 、英国沃达丰 和挪威国家石油公司 表现突出。
表现最差的10家公司中有六家是中国企业；美国公司也存在问题。
巴菲特旗下的伯克希尔·哈撒韦 是透明度第六差的企业，报告还称大型科技企业的表现也相对较差。
“令人意外的是，让更加透明变得可能的行业竟是最不透明的行业之一，”透明国际称。该机构指出，亚马逊、苹果、谷歌和IBM 在10分制中得分均低于3分。
IBM的发言人称，该公司正在发布一份包括所有分支及其业务所在国的清单。该清单是IBM年报的一部分。
其他上述美国企业拒绝进行评论，或是路透无法联系到。一些企业要在看到完整报告时再做评论。(完)
编译：李富强 发稿：王凤昌
路透上海4月22日 - 中国证监会官方微信周五刊登通知，证监会按法定程序核准了新一批10家企业的首次公开发行（IPO）申请，预计筹资总额不超过60亿元人民币。
路透上海4月22日 - 中国国际航空股份有限公司周五晚公告称，国家发改委同意其控股股东--中航集团公司进行航空货运物流混合所有制改革。
* 短率持稳，央行午后扩大冲销规模收回资金 * 银行对短票利率下调有抗性，月底料持稳 * 公债交割无碍宽松环境，RP利率大致平稳 记者 董永年 路透台北4月21日 - 台湾银行间短率周五大致稳在低位。资金调度人士表示，资金需求 依然疲弱，银行间水位越垫越高。为收回市场过剩资金，央行午后扩大冲销规模，其中首度 增发的七天期定存单发行519亿台币，今日银行超额准备金额亦自上日的161亿台币大降至75 亿台币。 〞其实，今天发行的七天期（存单），主要是从ON(央行代收融夜资金)过来的。〞一不 愿具名央行官员说。 他并称，本提存期各银行资金已大致准备好，而超额准备降至75亿台币，〞我们觉得收 到这样是可以的，银行也觉得OK，这是双方面都觉得可以的状况之下，才可能收到这样的水 准。〞 资金调度人士稍早指出，央行今日首度增发七天期定存单，这让平时早早就来排队等待 下午冲销的银行销声匿迹。也显示市场对央行新增此一金融工具去化多余资金的企盼心情。 〞外商银行还没来排队，跑去跟央行申