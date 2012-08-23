厄瓜多尔总统指责英国无权说教他国

厄瓜多尔总统科雷亚周三称，英国十几年前不让引渡智利前独裁统治者皮诺切特(Augusto Pinochet)，意味着其无权就阿桑奇的命运对他国进行说教。维基解密创始人阿桑奇已在厄瓜多尔驻英国使馆藏身两月有余，以避免因强奸及性侵犯指控而被引渡到瑞典。