（更正）中国市场放缓影响车企业绩与前景 日产料公布净利下滑

(更正:因原文有误,倒数第二段应改为"去年同期为净利10亿日圆",非"亏损800亿日圆")

路透东京/首尔7月25日电---作为全球最大汽车市场的中国市场增长放缓,给亚洲车企前景罩上一层阴云,且将影响未来数周将出炉的车企业绩.

中国汽车销量继2011年2.5%的低迷增长後,在今年上半年也仅增2.9%,恐录得该国汽车市场自1990年代末起飞以来最慢的两年增速.

2010年中国汽车市场销量增长达到炫目的32%.

日本日产汽车预计会公布4-6月利润下滑.相对於其他亚洲同业,日产在中国的布局相对较大.

尽管中国汽车市场增幅锐减,日本丰田和韩国现代仍料公布获利增长.

据汤森路透I/B/E/S调查访问的六位分析师,日产这一日本第二大汽车制造商在周四公布业绩时,预计会显示季度净利下滑4%.

净利下滑的一个主因是日产在上年同期表现较为优异.与同业对手相比,日产从去年日本地震和海啸导致的供应链问题中恢复的速度更快.

摩根大通分析师Kohei Takahashi在报告中称,"日产在中国的布局大,随着中国增长速度和竞争环境发生变化,日产获利面临更大的下滑风险."

众多分析师预计中国汽车市场将在今年下半年开始发力,但主要将取决於欧元区债务危机对全球经济的影响.

"哪家汽车制造商都不容易."法国巴黎银行驻东京资深分析师Koichi Sugimoto表示."对於这类宏观经济困境来说,没有什麽有效的应对方法."

据路透对14位汽车业分析师的调查,现代汽车(005380.KS)周四料将公布第二季净利为2.52兆(万亿)韩元(22.1亿美元),较去年同期上涨9%.

尽管全球表现强劲,现代汽车在中国却处境不佳.中国是现代的最大市场,在其全球营收中占比20%.分析师称,除(销售)放缓外,现代在中国两家装配工厂的产能也遇到瓶颈.

"今年下半年,等现代在中国新设的第三家工厂开始投产,该公司将在中国出售更多汽车."友利投资证券汽车分析师Cho Soo-hong表示.

分析师称,丰田汽车(7203.T)和本田汽车(7267.T)第二季料有反弹,主要归因於上年同期业绩因地震灾害而表现不佳.

丰田将在8月3日公布财报,预计将录得净利2,430亿日圆,去年同期为净利10亿日圆.

7月31日的本田汽车财报料显示录得净利1,448亿日圆,接近为去年同期的五倍.(完)

--编译 田建华/洪曦;审校 隋芬

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