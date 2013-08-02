《Russell专栏》中国淘汰金属过剩产能的战役才刚刚拉开序幕

(本文作者为路透专栏作家，以下内容仅代表其个人观点)

撰稿 Clyde Russell 编译 田建华/蔡美珍

路透8月1日 - 中国计划强制产能过剩行业中的逾1,900家企业淘汰过剩产能，这些行业包括了铝、钢铁和铜，市场对此反应平淡。

诚然，为了提高中国重工业的效率而采取的这一措施，不会对市场产生立竿见影的效果。但分析师和投资者可能忽略了，一旦这一趋势和进程开启，会有加速的倾向。

在9月前关闭淘汰一些产能的命令，对于结束中国铝和钢铁产出过剩的局面无济于事，因为涉及的产能不到1%。

对于铝而言，可能关闭约26万吨年度产能，与当前年产能2,700万吨相比是九牛一毛，而当前产能已经比约2,100万吨的需求高出约28%。

钢铁年产能可能关闭约700万吨，但中国钢铁协会称钢铁行业过剩产能达3亿吨。

铜方面，约可能关闭65.4万吨产能，与当前闲置的逾700万吨产能相比不值一提。

单从这些数字考虑，市场对7月25日声明效果存疑有其道理。

6月铝的年化产量升至2,242万吨，上半年产量比上年同期高出近11%。

中国市场现在的看法似乎是，更高效的新产能上马速度比不经济的旧产能关闭速度要快。

导致局面更糟的是，大多数成本较高的产能，通过获得电力补助而保持存活状态，这些补助多由关注保住就业的地方政府提供。

钢铁行业故事也是同一个版本，多数钢厂宁可亏损经营，也不愿意闲置产能且将市场份额拱手相让。

但要问的问题是，中国当局削减过剩和低效产能的举动是否会延续，还是将无疾而终？

投资者和分析师倾向于孤立地看待各个声明，而不视其为某个整体进程的一部分。

期待中国对那些与经济发展休戚相关的行业进行大刀阔斧的变革，是并不实际的。

更有可能的是一个相当长的过程，步子循序渐进，目标是尽量减轻动荡，主要不从各种金属的市场入手，而是更偏重政治和社会领域。

**趋势成形**

将中国当局治理污染、提高能源效率、抑制过度投资等做法综合来看，可以说已经在形成一个明确的趋势。

这个趋势就是中国将限制工业金属产能的整体扩张速度，同时也将要生产成本稳定拉低。

这对中国以外的铝、铜及钢铁生产商具有重大影响。

市场往往很晚才会体认到，政府政策能够也确实影响大宗商品的供需，因为这些决策通常花费长时间产生效果。

印度抑制黄金进口的种种努力，就是很好的例证。

当印度政府去年首次调高黄金进口税时，外界大多认为这不足以抑制印度这个全球最大黄金进口国的买兴。

但市场当时没看出的是印度政府决心压低经常帐赤字；印度2012/13财年的经常帐赤字相当于国内生产总值(GDP)的4.8%。

由于黄金占印度总进口金额的11%，仅次于原油，印度政府不断推出措施，抑制黄金进口。

今年印度已两度调高黄金进口税，目前达到8%，最近一次是在5月调高两个百分点，当时黄金进口量创下162吨纪录高位。

但6月黄金进口量大幅下滑至大约32吨，而根据行业消息人士表示，7月进口量在45-50吨。

调高税率，加上政府规定所有进口黄金必须有五分之一作为珠宝出口，这些措施显然已经重创了印度买家的胃口。

重点在于，市场之前并未真的相信印度政府是认真要抑制黄金进口，一直到印度政府不断以行动证明，市场才真的了解。

万一印度黄金进口重拾动能，我预期印度政府将持续推出措施，直到获得所期望的结果。

同样的过程或许正在中国上演，中国政府可能会持续祭出措施，直到达成目标，即使是要花上数年的时间。(完)

(译文审校 隋芬)

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