（更正）大摩称中国不用担心债务危机 未来两三年债务率增速将放缓（2月24日）

美国出售战略石油储备对于OPEC来说影响不大--高盛
路透5月24日 - 高盛周三表示，美国总统特朗普建议出售美国一半的战略石油储备，对石油输出国组织(OPEC)试图减少全球石油过剩的努力，可能不会产生什么影响。
(首段“刑自强”有误，应为“邢自强”)
路透上海2月24日 - 国际投行摩根士丹利中国首席经济学家邢自强周五表示，虽然外界对中国债务规模及坏帐风险仍存在担忧，但他认为中国发生债务危机的风险很低，而且随着中国名义经济增速加快，未来两三年中国债务率增速将明显放缓。
中国的债务率（债务与国内生产总值的比值）已经从2007年的147%上升到2016年的279%。他预计，未来两年虽然中国债务率仍会继续攀升，但每年增量将逐步下滑，预计2017年和2018年分别上升12个百分点和9个百分点，而2016年为21个百分点。
“如果中国愿意承受更低的增长，愿意收紧货币政策，通过监管来堵住套利的空间，控制杠杆，有望在未来两三年进一步上升的速度流量会得到控制，这有助于减缓大家对未来坏账债务问题发生风险的担心。”他说。
摩根士丹利预计中国2017年和2018年的实质GDP增速分别为6.4%和6.2%，而2016年中国GDP增速为6.7%；预计2017年名义GDP增速将从去年的8%上升至9.4%。
他认为，尽管中国过往债务可能有一些坏账的风险，尤其是一些产能过剩的制造业，但是国内储蓄率相当高，而且基本是内债，外债比例不高，这与希腊等海外发生债务危机的国家，有非常大的不同，这给中国应对各种问题，包括潜在坏账、资产质量提供了很大的缓冲的空间。
其次，中国整体对外投资的净头寸，包括外汇储备都比较高。外汇储备哪怕降到3万亿美元以下，离合理最低水平还有很大距离。这些使得中国央行有能力管理流动性冲击，而流动性危机是很多其他经济体爆发所谓债务危机的很大原因，新兴市场没有国内高储蓄率、外汇储备、海外净头寸，一旦出现一点点坏账问题出现流动性急剧紧张。第三，中国政府拥有大量资产，例如国有股权和土地储备。
摩根士丹利上周发布《中国经济蓝皮书》，展望未来十年的中国经济发展趋势。报告预计，未来十年，中国将打破中等收入陷井，经济逐步过渡到具备高附加值的制造业和服务业，至2027年中国人均GDP将达到12,900美元，从而成为高收入国家。
在过去三十年里，人口超过2,000万的国家中，只有韩国和波兰成功突破中等收入陷井，成为高收入国家。（完）
(发稿 林琦; 审校 林高丽)
路透5月24日 - 高盛周三表示，美国总统特朗普建议出售美国一半的战略石油储备，对石油输出国组织(OPEC)试图减少全球石油过剩的努力，可能不会产生什么影响。
由于美国政治局势不稳定严重拖累了人气，美元兑一篮子货币接近六个月低点。市场对特朗普推进促增长政策能力心怀不安加剧了美元的下跌风险。经济数据疲软也带来不利影响，这不禁让人担心美联储鹰派是否会受到影响。
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