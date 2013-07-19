美国制造业和失业金数据向好 预示经济前景改善

7月18日在俄亥俄州工厂生产线拍到的图片。 REUTERS/James Fassinger

* 美国7月13日止当周初请失业金人数降至33.4万人，为5月以来最低水平

* 费城联邦储备银行7月制造业指数升至两年高位

* 数据暗示继上半年的迟滞表现后，经济增速有所提升

路透华盛顿7月18日 - 上周美国初请失业金人数下降，而且7月初美国大西洋沿岸中部地区的制造业活动升温，经济增长势头更加强劲的信号可能会助推美国联邦储备委员会(美联储/FED)缩减货币刺激规模。

周四公布的数据增强了这样的观点，即在经历了低迷的上半年后，经济增长可能加快。上半年，税率上调和联邦预算大幅压缩，打压了消费者的信心。

“步入下半年之际，这是一个积极的信号，”Moody’s Analytics高级分析师Ryan Sweet表示。

美联储主席伯南克预计，今年年底前经济将获得更多的动能，足以促使美联储开始缩减购债计划，周四的数据亦似乎支持了这一观点。

费城联储周四公布的数据显示，美国大西洋沿岸中部地区7月制造业活动指数为正19.8，远超分析师的预估，为2011年3月来最高。6月时该指数为12.5。该指数高于零意味着该地区制造业在扩张。

稍早有迹象显示，尽管全球经济疲弱，但美国制造业仍在扩张，而周四的这份报告更加佐证了这一判断。

美国纽约联邦储备银行周一表示，7月纽约州的制造业活动加速增长。

浏览失业金的图表，请点击：(link.reuters.com/xew34t)

浏览制造业的图表，请点击：(link.reuters.com/dyq93t)

**劳动市场呈现韧性**

美国劳工部公布，上周初请失业金人数减少2.4万人，经季节调整后降至33.4万人。这是5月以来的最低人数，而且降幅大于分析师的预期。

初请失业金人数减少，是美国劳动市场具有韧性的最新迹象。虽然华盛顿的节支举措似乎严重拖累了第一和第二季的经济成长，但聘雇速度几未放缓，6月雇主新增19.5万个就业岗位。

更能反映就业趋势的一周初请失业金人数四周均值上周亦减少5,250人。

“这仍符合就业温和增长的趋势，” Raymond James的首席分析师Scott Brown表示。

美元兑日圆扩大涨幅，长期美国公债收益率上升，这些迹象显示投资者押注美联储将来会收紧货币政策。在投资银行摩根士丹利公布强于预期的业绩之后，美国股市升至记录高位。

上周的请领失业金数据涵盖的时间处在政府当月非农就业报告的调查时间范围内。与上月调查覆盖的那一周相比，上周初请失业金人数四周均值降低了0.7%。

美国经济谘商会周四公布，美国6月领先指标持平，预估为上升0.3%，5月修正后修为增长0.2%，前值为上升0.1%。

劳工部表示，7月6日当周续请失业金人数上升9.1万人，至310万。这对于就业市场来说可能是负面迹象。

但分析师指出，这也可能与7月4日美国假日前后的季节性波动有关。(完)

(编译 张涛; 审校 王冠中)

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