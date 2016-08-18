（更正）人民币放量收跌 市场关注今晚美联储会议纪要(8月17日)

（更正：表格数据“中间价”有误。）

路透北京8月17日-人民币兑美元即期周三放量小幅收跌，中间价则续升逾249点。交易员称，因隔夜美元指数下挫，中间价大幅调高。但市场交易并未认可该价格，开盘后购汇很快压低汇价。午后随着美指走升人民币下滑，大行出手维稳，推升成交量。

他们并指出，今晚美联储将公布7月议息会议纪要，市场对此观点不一，美元指数的走势难以预测，自营盘也将根据自己的判断安排隔夜头寸。

“这两天（美元）汇价都是较低的位置，可能后续有所反弹。”一中资行交易员称，“今晚美联储的会议纪要可能影响比较大，看往哪边偏一点。”

亦有股份行交易员表示，（ODI）中国企业海外投资大幅增加，推升了购汇需求，这是人民币贬值压力的一个来源。但数据公布有滞后性，对今日市场并无明显影响。

中国商务部周三发布，今年1-7月，ODI同比增长61.8%至6,732.4亿元人民币(折合1,027.5亿美元）。中国对外投资额已超过利用外资额，成为净资本输出国。

全球汇市方面，美元指数周三扩大涨势，之前兑日圆和欧元从七周低位反弹，因之前一天美国联邦储备理事会(美联储/FED)两位官员发表了鹰派讲话。

路透根据外汇交易中心(CFETS)公布的中间价测算，CFETS人民币汇率指数周三较上日微跌0.07%至94.51；SDR篮子指数微跌至95.73，BIS篮子指数微跌至94.92。

以下为今日在岸市场人民币兑美元收盘价、中间价，以及离岸市场人民币的主要报价：

在岸市场人民币兑美元 今日 上日 升贬

即期成交价格CNY=CFXS 6.631 6.626 -0.08%

中间价CNY=SAEC 6.6056 6.6305 0.38%

成交额CNYSPTVOL=CFXT 271.2亿美元 190.86亿美元

日内波动幅度(pips) 135 日低6.6348 日高6.6213

今年以来升贬幅度 -2.07%

2005年汇改以来升贬幅度 24.82%

一年期美元/人民币掉期 665

CNY1Y=CFXS

离岸人民币市场

工具 今日 上日

CNH即期CNH=D3 6.6427 6.6292

一年期NDFCNY1YNDFOR= 6.775 6.7513

中国外汇交易中心今日更新的16点人民币兑美元参考汇率为6.631；交易中心自1月4日起，每天公布12次参考价，分别为上午10点、11点、下午2点至晚上11点每小时发布一个参考汇率。

中国央行2015年8月11日宣布完善人民币兑美元汇率中间价报价，以增强其市场化程度和基准性。自当日起做市商在每日银行间外汇市场开盘前，参考上日银行间外汇市场收盘汇率，综合考虑外汇供求情况以及国际主要货币汇率变化向中国外汇交易中心提供中间价报价，并一次性贬值近2%。（完）