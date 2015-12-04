更正-土耳其总理：但愿阿萨德留在俄罗斯别回国了(10月21日)

标题新闻：中国紫光集团宣布投资300亿美元在南京建设紫光半导体产业基地，一期投资约100亿美元
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(内文应为“土耳其总理”，非“土耳其外长”)
路透安卡拉10月21日 - 土耳其总理达武特奥卢（Ahmet Davutoglu）周三称，叙利亚需实现过渡、确保叙总统阿萨德下台，他表示希望阿萨德留在俄罗斯不要回国，让叙利亚人民得到安宁。
达武特奥卢在回答记者提问时作出了此番表态。之前有土耳其政府高官称，土耳其乐见叙利亚实现政治过渡，期间阿萨德保留象征性权力六个月，然后下台。
阿萨德周二晚飞往莫斯科，亲自对普京给予的军事支持致谢，这是自2011年叙利亚内战爆发以来阿萨德首次出访。
“我们认为叙利亚政府已无合法性，我们对此的观点没有改变……叙利亚必须实现过渡以确保阿萨德下台。”达武特奥卢表示。他称土耳其只会支持叙利亚人民接受的过渡安排。
当被问及阿萨德访俄之行时，达武特奥卢回答道：“俄罗斯出手干预，公开表明了支持（阿萨德）。”
“我能说什么呢。如果他在莫斯科逗留的时间长一些，叙利亚人民就能过得自在些；但愿他永远留在那里，那么真正的过渡就可以开始了。”
土耳其向来对阿萨德持强烈批评立场，认为阿萨德不下台，叙利亚就无法实现长久和平。
俄罗斯方面直到周三上午才公布了阿萨德访俄、与普京会面的消息，但未说明阿萨德是还在莫斯科、抑或已回国。(完)
编译 王琛 审校 朱淑珍
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路透1月19日 - 以下为东京工业品交易所(TOCOM)期胶各合约周四晚 盘收市价： 合约 日盘 成交量 晚盘 成交量 * 1月 308.5 3 - - * 2月 309.3 35 306 3 * 3月 306.5 50 - 1 * 4月 301.6 207 300 40 * 5月 302.2 1,078 299.3 223 * 6月 301.5 4,763 299.7 1,658 TOCOM将晚盘视作第二日交易的一部分，因此当日0630GMT的报价是 当日官方收盘价。 TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完)
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