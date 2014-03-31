（更正）美元储备货币地位无虞 但占比料下降--BIS

国际原油价格上涨 因对OPEC减产前景更乐观
路透纽约4月28日 - 原油价格周五上涨，因投资者乐观认为石油输出国组织(OPEC)将同意把减产协议延长至今年下半年。该协议旨在结束全球供应过剩的局面。
(更正：倒数第二段译文有误，应为“这种预期曾鼓励一些投机客在中国做短线交易”，非“这促使一些投机客在中国做空”)
路透柏林3月29日 - 国际清算银行银行部主管PeterZoellner周六表示，未来几年美元在全球各大央行储备货币中占比降幅可能多达10-15个百分点，但不会威胁到美元作为全球主要储备货币的地位。
在今年最大的外汇交易商会议之一上，Peter Zoellner还表示，中国人民币的地位将继续上升。
他说，有迹象显示，中国打压人民币并结束人民币十年来不断升值局面的举动，提升了一些投资者对严格控制的在岸市场的兴趣，这种趋势未来几个月可能进一步发展。
他预计，人民币交易和央行的人民币储备将继续以“可持续的速度”增长，但人民币预计不会在未来几十年内取代美元成为主要储备货币。
“美元的储备占比可能从65-70%略微降至50-60%，”Zoellner在柏林参加国际外汇交易商协会(ACIFinancial Markets Association)会议时表示。
“但我并不认为，未来10年、20年美元的相对主导地位会发生改变。”
各国央行的储备货币配置调整受到外汇市场密切关注，但很多央行都拒绝公布储备货币的占比细节。
Zoellner称，人民币离岸交易规模扩大是其升值的原因之一，并指出预计中国最近调整汇率机制的做法在起作用。
“过去几年多数交易都是在离岸市场完成...但国内人民币市场活动越来越活跃，操作空间在加大，”他说。
“中国当局正在采取措施打破对人民币低波动和单边波动的走势预期。这种预期曾鼓励一些投机客在中国做短线交易，”Zoellner称。
“我们会看到相关进展，未来几个月必须加以关注。”(完)
(编译 李爽 审校 白云)
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